La fondazione Expo 2030 nomina il direttore generale

Diventa pienamente operativa la Fondazione Expo Roma 2030, organismo che affianca il comitato promotore e fa da forza propulsiva nella promozione della candidatura della Capitale, presentata lo scorso 7 settembre. E' stato infatti nominato il direttore generale, Lamberto Mancini, che affiancherà il presidente Massimo Scaccabarozzi.

Costituita a luglio 2018, la Fondazione è composta da Unindustria, CNA Roma, Coldiretti Roma, Confcommercio Roma, Federlazio, Ance Roma-ACER e Confesercenti ed è partita con una dotazione economica di 1.000.000 di euro, aperta all'ingresso di altre imprese, multinazionali, realtà associative.

Lamberto Mancini è stato direttore generale del Touring Club Italiano e della Fondazione Cinema per Roma, oltre che amministratore delegato di Lingotto Fiere e degli Studios di Cinecittà. Insomma, uno che ha messo le mani ben dentro strutture di calibro medio-grande, soprattutto legate all'intrattenimento e ai grandi eventi. Laureato in economia e commercio alla Bocconi, come si legge nella nota di Unindustria "ha ricoperto incarichi apicali nell'entertainment, nel turismo, nell'audiovisivo e nei grandi eventi a Roma e in altre importanti realtà italiane. Ha anche accumulato esperienza nel mondo associativo come segretario Generale di Anica (Associazione nazionale industrie cinematografiche audiovisive e digitali), direttore di Confindustria Cultura Italia, referente Ice per l'internazionalizzazione e Presidente del Distretto dell'Audiovisivo e dell'Ict".