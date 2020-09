Flash mob degli studenti davanti alle scuole di Roma: "Ascoltate le nostre richieste: Voce agli studenti!"

Primo giorno di scuola all'insegna della protesta per l'associazione 'Rete Studenti Medi' del Lazio, che ha organizzato un flash mob in alcune scuole della Regione, mostrando striscioni che recitano: "voce agli studenti".

"Ormai da diversi mesi gli studenti vivono in una situazione di assoluta incertezza e precarieta': indicazioni poco chiare, banchi e organico non sufficienti e trasporti pubblici che non garantiranno la sicurezza- scrive la Rete nel comunicato inviato alla stampa- I flash mob chiedono di ascoltare le proposte lanciate dalla Rete degli Studenti del Lazio con un appello nelle scorse settimane. Alla mobilitazione hanno partecipato anche studentesse e studenti il cui rientro e' stato posticipato da ordinanze comunali o dei Consigli di Istituto: non basta rimandare la data di riapertura delle scuole, serve un investimento strutturale nella scuola per garantire a tutte e tutti il diritto allo studio in sicurezza".

"È arrivato il momento di ripensare la scuola- spiega Dario Rapiti, coordinatore della Rete degli Studenti Medi del Lazio- Didattica in presenza, trasporti sicuri, sportelli di supporto psicologico ma soprattutto chiediamo che studenti e studentesse siano coinvolti nei processi decisionali a tutti i livelli, dal consiglio di classe e d'istituto alle discussioni in ministero. Nelle prossime settimane continuera' la mobilitazione, nelle scuole e nelle piazze per rimettere al centro dell'attenzione la scuola e gli studenti".