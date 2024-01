Centinaia di scarpe e peluche a Centocelle: “Stop al genocidio in Palestina”

Centinaia di scarpe, decine di peluche, finti cadaveri avvolti in un lenzuolo bianco macchiato di vernice rossa. E tante scritte che ripetevano lo slogan “Stop genocide”.

Il flash mob a Centocelle

Nel pomeriggio di sabato 20 gennaio piazza dei Mirti è stata protagonista di un flash mob messo in campo per ricordare le conseguenze del conflitto in corso a Gaza. “Un massacro di civili senza precedenti” è stato ribadito da chi, come il Laboratorio sociale autogestito 100 Celle, ha organizzato l’iniziativa in piazza. “Non ci sono giustificazioni possibili davanti all'inferno a cui stiamo assistendo a Gaza, nel silenzio assordante della politica occidentale”.

Le vittime palestinesi e la richiesta di pace

In piazza, in maniera pacifica ed attraverso il ricorso a simboli piuttosto evocativi, come i piccoli lenzuoli bianchi e le tante bambole di pezza presenti, è stato ribadito che a fare le spese del conflitto ci sono anche migliaia di bambini palestinesi. “È arrivato il momento di cessare il fuoco” hanno ribadito i presenti all’iniziativa di Centocelle che, per l’occasione, si sono presentati con kefie e bandiere palestinesi e con lumicini che, una volta accesi, hanno composto la scritta “stop genocide”.

Lo striscione in piazza Mancini

In tutt’altro quadrante cittadino, ma nello stesso pomeriggio, ha fatto la comparsa anche uno striscione “pro palestinese”. È stato affisso a piazza Mancini, in una zona di passaggio per i tifosi che si stavano recando allo stadio Olimpico per la partita Roma-Hellas Verona. “Tra bombe e macerie” è stato scritto nello striscione, in cui è stata disegnata la bandiera Palestinese “resiste un fiore di ribellione”.