"A Fiumicino trasporto pubblico a singhiozzo e nessun avviso da parte dell'amministrazione"

Disagi agli utenti del trasporto pubblico locale di Fiumicino. Secondo quanto riferito da un consigliere di opposizione, infatti, le linee bus avrebbero mantenuto l'orario festivo anche durante la settimana.

Il servizio, quindi, è stato per lo più a singhiozzo. "Nelle ore cruciali - spiega Angelo Petrillo della Civica Ezio - si è verificata una totale assenza di mezzi. In particolare la linea 8, che conduce in aeroporto ed è utilizzata soprattutto dai turisti e dai lavoratori dello scalo". Secondo Petrillo, nella fascia oraria tra le 12 e le 15 "il servizio navetta è risultato completamente assente".

"È preoccupante constatare, altresì, che tali modifiche agli orari non siano state comunicate in alcun modo - prosegue il consigliere -, né attraverso cartelli, né avvisi. L’amministrazione faccia chiarezza su tanto pressappochismo che un comune come il nostro non merita. E soprattutto intervenga al più presto per garantire l’efficienza del servizio anche nel fine settimana".