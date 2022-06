Leonardo da Vinci confermato come miglior aeroporto d'Europa

Per la quarta volta negli ultimi cinque anni l’aeroporto “Leonardo da Vinci” conquista la prima piazza nel cuore dei suoi passeggeri.

Il premio

L’Airport Council International (ACI), l’associazione istituzionale che rileva in modo indipendente il gradimento dei passeggeri nei principali aeroporti del mondo, ha assegnato allo scalo di Fiumicino l’Aci Europe Best Airport Award 2022, nella categoria degli hub con oltre 40 milioni di passeggeri, a seguito della valutazione di una giuria di esperti dell’industria Travel in Europa. I giudici hanno valutato non solo come gli aeroporti hanno reagito alla crisi, ma anche come stanno innovando concentrandosi sugli obiettivi di sostenibilità del settore aeroportuale, in materia di decarbonizzazione.

Innovazione tecnologica

All’aeroporto che ha recentemente inaugurato il molo “A”, un’area d’imbarco di 37.000 mq, all’avanguardia dal punto di vista ambientale, va quindi per la quarta volta il prestigioso riconoscimento dell'ACI. A rendere possibile la vittoria del Leonardo da Vinci, sono stati proprio gli ottimi risultati ottenuti da Aeroporti di Roma nell’innovazione tecnologica, con la sua strategia orientata a un futuro sempre più all’avanguardia, che sfrutta la digitalizzazione e l’open innovation per offrire ai passeggeri ancora più sicurezza e comfort durante il viaggio. In questo contesto, spicca la realizzazione nello scalo dell’Innovation hub dedicato alle start-up e lo sviluppo dei servizi di urban air mobility con l’avvio dei primi collegamenti dei velivoli elettrici a decollo verticale tra l’aeroporto e Roma già nel 2024, i cosiddetti Volocopter, una sorta di aereo taxi elettrici.

La riduzione di CO2

In tema di sostenibilità, particolare apprezzamento è stato riconosciuto per l’obiettivo di Fiumicino di diventare Net Zero Emission nel 2030, con venti anni di anticipo rispetto a quanto prefissato a livello di settore aeroportuale europeo, nell’intermodalità con lo sviluppo di prodotti integrati treno+aereo, e nella diffusione del SAF (Sustainable Aviation Fuel), il biocarburante in grado di ridurre le emissioni di CO2 del 60-90%.

“Siamo orgogliosi di questo nuovo primato – ha dichiarato l’amministratore delegato di Aeroporti di Roma, Marco Troncone – frutto dell’impegno quotidiano e appassionato dei nostri collaboratori e di tutti i nostri partners. Stiamo lavorando alla realizzazione dell’aeroporto del futuro con maggiore ricorso alla tecnologia, massima efficienza nel rapporto con l’ambiente, ulteriore affidabilità e resilienza infrastrutturale ed operativa, massima sicurezza e tanto comfort e servizi a valore aggiunto per i nostri passeggeri. Come dimostra la nuova area d’imbarco inaugurata da poco più di un mese, che giocherà un ruolo cruciale nel far sì che Roma e l’Italia possano riaffermare la loro centralità nel panorama internazionale”.