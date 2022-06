Fiere e sagre estive: via libera della regione al finanziamento di eventi in quasi 200 comuni

Tra il 15 giugno ed il 30 settembre saranno quasi duecento gli eventi organizzati con i fondi della regione Lazio. Sono risorse che erano state messe a disposizione per la concessione di contributi a fondo perduto.

L’elenco degli enti locali ammessi, è stato approvato dall’ufficio di presidente del consiglio regionale. Sono per l’esattezza 194 i comuni che ne beneficeranno, a cui si sommano due municipi ed altrettante città metropolitane. Per un totale di 480.371 euro che serviranno a supportare gli eventi prescelti, fino al 90% delle spese sostenute.

“Con questo contributo andiamo a finanziare le attività degli enti locali legate al mondo della cultura, dello sport, del sociale. In questa fase post emergenza sanitaria l’estate può essere un motore di ripresa per la nostra collettività - ha premesso Marco Vincenzi, presidente del Consiglio regionale del Lazio - È importante valorizzare i nostri territori, le fiere, le sagre, le feste in musica, sono parte della nostra storia e delle nostre radici. Grazie ai componenti dell’Ufficio di Presidenza e al personale degli uffici per il lavoro svolto”.

Il bando, che era coperto da un finanziamento di oltre un milione di euro, era rivolto agli enti locali. I fondi messi a disposizione di ciascuna amministrazione, erano legati alla popolazione residente. Per questo le amministrazioni comunali fino a 5mila abitanti potevano chiedere 2mila euro di finanziamento; la posta saliva a 3mila per le amministrazioni fino a 30mila abitanti. Cinquemila sono stati invece i fondi messi a disposizione per gli enti oltre i 30mila abitanti. La delibera che approva l’elenco sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della regione Lazio e sul portale istituzionale del consiglio regionale del Lazio.