Il Financial Times celebra la Garbatella. Gualtieri: “Bel riconoscimento internazionale”

Il fascino della Garbatella ha conquistato i lettori inglesi. Sulle pagine del Financial Times, è stato celebrato lo storico quartiere romano. Un luogo “appena a sud del centro” caratterizzato da “segreti giardini e cortili”. Un luogo dove trovare un po’ di tranquillità dal caos della Città Eterna.

Il commento di Gualtieri

E’ “un bel riconoscimento internazionale quello del FinancialTimes” ha commentato il sindaco, in riferimento all’uscita dell’articolo sul quotidiano britannico. “I quartieri storici di Roma - ha aggiunto Gualtieri sul proprio account Twitter – sono un patrimonio da custodire e valorizzare sempre di più. Viva la Garbatella”.

La Garbatella vista dal Financial Times

Raccontato come un luogo dove “i bambini ancora giocano a pallone supervisionati dalla loro madri che li chiamano dalla finestra quando il pranzo è pronto”, la Garbatella è stata descritta nei suoi lotti, attraverso le opere di street art ed i suoi edifici più noti, come il Palladium ed i suoi simboli, a partire dalla Fontana Carlotta. Ma anche citando bar e ristoranti storici, e luoghi dove potersi gustare un prosecco in compagnia.

Garbatella tra cultura pop e urbanistica inglese

Tra i riferimenti alla cultura "pop" che ha attinto al quartiere, c'è spazio anche per la citazione della fiction “I Cesaroni” e per le scene di “Caro Diario” in cui Nanni Moretti, a bordo della sua vespa, afermava che quello fosse “il quartiere che mi piace di più”. Della Garbatella, che nel 2020 ha festeggiato i primi cento anni, viene anche ricordata l'originale impostanzione urbanistica, che “segue il movimento delle città giardino inglesi” con case basse che guardano su giardini e cortili. Uno stile che rende unico, questo quartiere, nel panorama cittadino.



“Garbatella sbarca sul FinancialTimes, la borgata giardino tra le mete più interessanti al mondo per un turismo sostenibile – ha commentato il presidente del municipio VIII Amedeo Ciaccheri – è un grande orgoglio di cui prenderci cura”.