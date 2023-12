Mozziconi di sigarette: il comune ha un piano "anti-cicche"

Il Campidoglio punta sulle “buone prassi” per combattere “l’abbandono dei mozziconi di sigarette in città”. La delibera di iniziativa consiliare che mira a ridurre l’impatto dei fumatori sul decoro e l’ambiente urbano, ha appena incassato il via libera della commissione cittadina a cui è stata sottoposta.

Perché non lasciare cicche a terra

Più che di “buone prassi”, quello pensato dal Comune è un pacchetto di misure da mettere in campo per contrastare il malcostume di quanti, in maniera quasi automatica, gettano in terra la sigaretta appena fumata. Quei filtri però sono composti di acetato di cellulosa e impiegano 10 anni a biodegradarsi. Durante tutto questo tempo, inoltre, rilasciano nell’ambiente degli inquinanti come il piombo, l’arsenico e ovviamente la nicotina. Sono sostanze che poi si disperdono anche nei corsi d’acqua, oltre che nel suolo, ed in entrambe i casi rischiano di avere conseguenze nella catena alimentare.

Riciclare i filtri

“Solo nella città di Roma vengono fumate circa 11 milioni di sigarette al giorno e la metà di queste vengono abbandonate in strada” si legge nel provvedimento portato all’attenzione della commissione ambiente. I mozziconi sono però “rifiuti pericolosi” il cui smaltimento è legato a “standard rigorosi per il trasporto e il trattamento”. Tuttavia le cicche possono diventare anche una risorsa visto che l’acetato di cellulosa, con cui sono realizzate, può essere recuperato. Esistono già delle start-up in Italia che realizzano questo laborioso processo che prevede una setacciatura per separare il filtro dai residui della sigaretta. Poi i filtri vengono lavati, essiccati e infine avviene un termotrattamento da cui si ricava l'acetato di cellulosa.

I contenitori da sistemare in città

“Questa delibera persegue l’obiettivo di avere una città più pulita e sostenibile. Sono troppi i mozziconi quotidianamente lasciati a terra ed è per questo che ho proposto di collocare nella città, inizialmente soprattutto nelle stazioni, davanti gli uffici pubblici e nelle strade più frequentate degli appositi contenitori – ha spiegato il consigliere Dario Nanni – in accordo con Ama, l’assessorato all’ambiente dovrà predisporre un avviso pubblico finalizzato a trovare le ditte che faranno la raccolta dei mozziconi e la manutenzione dei contenitori. Tra l’altro, una corretta gestione di questi rifiuti, consente di reimpiegarli perché la cellulosa può essere utilizzata nella produzione di oggetti d’uso comune, come gli abiti o gli occhiali”.

La proposta ha già ricevuto il via libera anche del dipartimento capitolino ai rifiuti e di quello all’ambiente. Tra le proposte contenute nel provvedimento, ci sono anche quelle che prevedono “maggiori controlli”, e quindi “le sanzioni” per chi getta i mozziconi a terra. Non ultimo sono previste campagne di informazioni rivolte sia alla tutela della salute che al rispetto dell’ambiente. Cittadini, turisti e – in previsione del Giubileo – anche pellegrini verrebbero così sensibilizzati sulle conseguenze di un malcostume che, non solo a Roma, è molto radicato. Ma che nella sola Capitale finisce per lasciare a terra quasi 5 milioni di mozziconi al giorno.

I piccoli comportamenti che fanno la differenza

“La delibera, oltre a individuare una serie di passaggi per la corretta gestione di questo rifiuto tanto piccolo quanto pericoloso per l'ambiente e la salute, si rivolge anche ai singoli - ha commentato il presidente della commissione ambiente Giammarco Palmieri - nel provvedimento viene infatti richiamato il concetto di responsabilità individuale nel corretto conferimento. Si tratta di un aspetto che troppo spesso viene sottovalutato, e che invece va sempre ricordato: ognuno di noi è responsabile dei suoi comportamenti”.