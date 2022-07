Filobus, dopo due anni tornano in funzione anche su via Nomentana

I filobus tornano in funzione anche su via Nomentana. Dopo la loro riattivazione sul corridoio della mobilità Eur-Tor Pagnotta, nel quadrante sud della Capitale, i mezzi della breda menarini hanno ripreso a marciare anche a servizio della linea 90.

I filobus sulla Nomentana

“Il ritorno graduale dei filobus BMB sulla linea 90 – ha spiegato l’assessore Eugenio Patanè – è un altro passo in avanti verso la ripresa completa del servizio che prevede l'impiego di tali vetture anche su alcuni orari della linea 60. L'utilizzo dei filobus, che si era interrotto a giugno del 2020, è stato reso possibile grazie al lavoro congiunto portato avanti da Atac e dall’Assessorato alla Mobilità che, dal momento del suo insediamento, ha impresso una forte accelerazione considerando l’importanza strategica del servizio”.

Perchè erano fermi

I filobus erano rimasti a lungo fermi nel deposito di Tor Pagnotta in quanto, dalla primavera del 2020, privi del servizio di manutenzione. Per oltre due anni gli utenti delle linee 74, 90 e 60, hanno dovuto rinunciarvi perché l’amministrazione non riusciva a far partire un nuovo contratto manutentivo. A dispetto dei tanti annunci che sono stati, nel corso della precedente consiliatura, puntualmente smentiti, il ritorno dei primi filobus su strada è avvenuto solo di recente. Hanno infatti ripreso a viaggiare, sul corridoio Eur-Laurentina Tor Pagnotta, soltanto lo scorso 13 luglio.

La nuova gara, pubblicata lo scorso settembre e vinta ad inizio anno dalla Pagliarini Service, garantisce la riattivazione di tutte le linee e la loro manutenzione "full service" al costo di 13,844 milioni di euro. Soldi che servono per mantenere in efficienza tutti i 45 mezzi elettrici della Breda Menarini fino al 2027.

Il ritorno dei filobus

"Per rimettere in esercizio tutti i mezzi, Atac ha bandito una gara per la stipula di un nuovo contratto di manutenzione full service della durata di 5 anni – ha ricordato Patanè - Questa attività ha consentito all’azienda di riprendere il servizio filobus grazie ai primi 15 mezzi che sono stati sottoposti a pre-esercizio e successivo collaudo con i competenti organi ministeriali. Gli altri 30 mezzi – ha promesso l’assessore capitolino alla mobilità - saranno collaudati nelle prossime settimane e saranno progressivamente reimmessi in esercizio per servire efficacemente tutte e tre le linee: 74, 60 e 90”.