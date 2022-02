I figli del capo di gabinetto di Gualtieri fermati ad un controllo: "Voi non sapete chi siamo noi"

La sfilza di controlli delle forze dell'ordine, durante la prima serata di entrata in vigore dell'ordinanza anti-minimarket di Gualtieri, colpisce indirettamente anche i figli del suo capo di Gabinetto, Albino Ruberti. I due, 19 e 17 anni, venerdì 4 febbraio sono stati fermati ai Parioli per un controllo da parte dei carabinieri e in tutta risposta alla richiesta di documenti, avrebbero sfoggiato il classico "Lei non sa chi sono io".

A raccontarlo è l'agenzia di stampa AdnKronos, che spiega la dinamica di quanto accaduto ai due giovani: in macchina insieme ad altri amici, parcheggiati in strada, sono stati avvicinati dai militari che hanno chiesto al gruppetto i documenti per poterli identificare. A quel punto i figli di Ruberti, già capo di Gabinetto di Nicola Zingaretti in Regione, avrebbero reagito male, rendendo noto ai carabinieri il ruolo del padre in comune e che avrebbero dovuto fermare altri, non loro.

Uno dei due Ruberti si sarebbe "macchiato" di un episodio simile due settimane fa, sempre ai Parioli, stavolta nell'affollatissima e movimentata piazza Euclide: il figlio maggiore sarebbe stato già identificato, quando i carabinieri erano intervenuti per invitare una cinquantina di giovani a indossare la mascherina e mantenere il distanziamento, cosa che a quanto pare non sembrava volesse fare Ruberti junior, che secondo il racconto avrebbe accusato i militari di non saper svolgere il loro lavoro.

Insomma, alla fine venerdì sera i due si sono presi una multa - pagata - e conseguente lavata di capo del padre che ha ricordato ai figli di avere sempre massimo rispetto delle forze dell'ordine e non farlo mai più.