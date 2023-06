Alloggi ex custodi, l'appello al Campidoglio: "Non sfrattate i nostri figli"

Doveva essere aprile, sarà più probabilmente luglio, ma la delibera che sana un'altra ultra decennale piaga di Roma sta per andare in porto. Tempo un mese e arriverà in giunta la bozza del documento che regolarizza gli ex custodi delle scuole di ogni ordine e grado, rimasti negli alloggi anche dopo il pensionamento, senza più un reale titolo, alcuni pagando i canoni altri invece in maniera del tutto irregolare. C'è però un dettaglio che terrà ancora occupati gli assessori, soprattutto quella al sociale Barbara Funari: l'inserimento del criterio dell'ISEE basso a tutela degli occupanti.

La delibera che sana la situazione degli ex custodi abusivi

In base a una delibera del 2009, sindaco Gianni Alemanno, i custodi delle scuole andati in quiescenza avrebbero dovuto andarsene entro tre anni. Non è successo, la politica non se n'è occupata in maniera incisiva e così intere generazioni sono nate e cresciute in alloggi dove non avevano diritto a stare. I portieri sono andati in pensione, hanno tenuto a casa i figli che a loro volta, in molti casi, hanno messo su famiglia restando sempre nella casa d'origine. I dirigenti scolastici, però, questa situazione la soffrono: rivogliono indietro spazi che potrebbero essere utili per ampliare le classi, aprire laboratori, in un'epoca in cui la carenza di spazi è una "pandemia" che non sembra finire mai, anzi tende a peggiorare.

Chi potrà restare e chi no

Ora, con 10 anni di ritardo e una convergenza politica quasi inedita, siamo ad un punto di svolta. Le commissioni capitoline hanno svolto il loro lavoro e sono stati stabiliti dei paletti oltre i quali chi ancora vive in un alloggio senza titolo non avrà altra scelta che fare i bagagli e andarsene. Dei 500 ex custodi che vivono negli alloggi scolastici sul territorio di Roma, potranno restare gli over 65, oppure chi ha un'invalidità minima pari al 74%, vedovi e vedove di ex custodi over 65 o con invalidità minima pari al 74% e infine i figli con invalidità minima pari al 74%. Queste categorie dovranno pagare un canone del tutto simile a quello degli alloggi Erp e allacciarsi regolarmente ad acqua e luce, ma non solo. Ci saranno anche i pregressi da regolarizzare, quindi tutte le indennità d'occupazione eventualmente non corrisposte.

La richiesta dei portieri: "Tutelare i figli che non lavorano"

E' sul tema dello status dei figli che l'associazione nazionale portieri e custodi vuole giocarsi l'ultima carta, fare l'ultimo rilancio: "Circa il 30% dei figli di ex custodi dovrà andare via e siamo d'accordo - spiega il presidente, Giuseppe Polimeni - ma attualmente ci sono 15 o 20 situazioni al massimo di ragazze e ragazzi tra i 30 e i 40 anni, disoccupati, con redditi bassissimi e senza invalidità che noi vorremmo venissero tutelati e ai quali almeno si garantisca l'accesso a una casa popolare".

Trombetti (Pd): "Ci proviamo, lavoro difficile. Presto delibera in giunta"

Su questo il presidente della commissione patrimonio, Yuri Trombetti, ha presentato un emendamento alla bozza di delibera: "Il limite è quello dei 7.500 euro di ISEE - spiega - anche se è una valutazione complicata da fare. Siamo arrivati quasi a dama dopo anni, non è stato facile. Ora vediamo come il documento arriverà in giunta, tra l'altro spero presto perché il lavoro che andava fatto prima è finito, quindi adesso bisogna sbrigarsi