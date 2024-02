Navalny, dalla fiaccolata arriva una richiesta: "Intitolategli via Gaeta". Lega contestata

Una piazza del Campidoglio stracolma si è illuminata lunedì sera in memoria di Alexei Navalny, morto in carcere il 16 febbraio. La manifestazione, lanciata dal leader di Azione Carlo Calenda, ha visto l'adesione di tutti i partiti politici e di decine di cittadini e associazioni. "Siamo qui per dire a Putin di fermarsi", le parole del sindaco, Roberto Gualtieri. E una richiesta serpeggia tra i partecipanti: "Intitolate via Gaeta (sede dell'ambasciata russa, ndr) al dissidente ucciso dal regime".

La fiaccolata per Navalny unisce i partiti

C'erano tutti in piazza, o quasi. Dal primo cittadino Roberto Gualtieri alla segretaria del Pd Elly Schlein, il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli, Tommaso Foti e Lucio Malan di Fratelli d'Italia, una delegazione di Italia Viva guidata da Maria Elena Boschi, ovviamente Carlo Calenda con il gruppo di Azione, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli per Alleanza Verdi-Sinistra, il leader della Cgil Maurizio Landini, quello della Cisl Luigi Sbarra, Pier Ferdinando Casini, i capigruppo in Camera e Senato del M5S Francesco Silvestri e Stefano Patuanelli, Paola Taverna e Virginia Raggi. E ancora Giuseppe Provenzano e Filippo Sensi sempre per il Pd. Non c'era il leader del Movimento Giuseppe Conte, ma la sua assenza per altri impegni era annunciata.

Gualtieri: "Diciamo a Putin di fermarsi"

"Da Roma parte un appello a Putin. Oggi siamo qui a gridare fermatevi - ha aggiunto Gualtieri -. Come Capitale abbiamo pagato anche noi le conseguenze nefaste del tracollo della democrazia. La morte di Navalny magari la considerano come atto di forza ma in realtà è un segno di debolezza, di paura e di distacco dal popolo russo". "Tutte le grandi capitali del mondo sono scese in questi giorni in strada per ricordare Alexei Navalny - ha scritto su X-Twitter Carlo Calenda - . Anche Roma stasera ha scelto da che parte stare. Siamo in tantissimi: tutti insieme per la democrazia, per la speranza. Tutti insieme per Alexei Navalny, martire della libertà". "Stasera piazza del Campidoglio, luogo simbolo di tutti i valori più nobili che contraddistinguono la nostra città, si unisce compatta a difesa dei diritti umani e di ogni forma di libertà brutalmente calpestati con la detenzione e la recente morte del dissidente russo Alexei Navalny - il commento dei gruppi capitolini del M5S e della Civica Raggi - . Abbiamo aderito alla fiaccolata con l'assoluta convinzione che la democrazia sia un valore di essenziale importanza da difendere e da custodire gelosamente a tutela nostra e delle generazioni che verranno".

Schlein (Pd): "Contro regime che uccide la libertà"

Siamo qui a "questa fiaccolata contro un regime che non tollera il dissenso e che uccide la libertà - il duro attacco di Schlein - . In solidarietà a tutti quei cittadini russi che stanno, anche in questi giorni, protestando pacificamente, manifestando il loro dissenso e per questo vengono arrestati. I democratici, come noi, non possono tollerare in nessun Paese una compressione costante dei diritti fondamentali e democratici. E quindi è importante essere qui dopo l'uccisione politica di Navalny di cui c'è un solo responsabile: il regime russo di Putin".

Contestata la Lega

Per la Lega il capogruppo in Senato Massimiliano Romeo, che è stato contestato: "Non vi vergonate?" la domanda che viene rivolta da diversi cittadini all'esponente del partito di Matteo Salvini, che si difende: "Sulla morte di Navalny abbiamo dubbi anche noi", dice Romeo. La Lega è accusata di aver tenuto, nel recente passato, posizioni pro-Putin e critiche verso il dissidente. "Chi ha usato la piazza di Roma per insultare e attaccare la delegazione della Lega non ha capito la lezione di Navalny che ha dedicato la propria vita alla liberta", si legge in una nota del partito diffusa dopo la manifestazione. Simonetta Matone, ex consigliera capitolina e ora senatrice della Lega: "La libertà secondo Magi (Riccardo, leader di +Europa e tra i primi a contestare la presenza della Lega alla fiaccolata, ndr) è poter partecipare ad una manifestazione in memoria di un uomo che ha perso la vita in nome della democrazia e della libertà - dichiara - o essere barbaramente assaliti per aver aderito a quella manifestazione a difesa della libertà? Fa riflettere che proprio chi protesta contro le dittature e si erge a paladino della democrazia sia molto simile al suo decantato nemico".

FdI: "Putin è un epigono del vecchio regime comunista"

"Vogliamo ricordare l'attivista russo, oppositore di Vladimir Putin fino a perdere la vita - le parole di Massimo Milani, deputato FdI in piazza assieme ad altri rappresentanti del partito di Giorgia Meloni - . La sua morte ha colpito tutti coloro che credono nei diritti e nella libertà di un popolo. L'Italia sostiene l'Ucraina nel conflitto con la Russia e continuerà a farlo. Con la morte di Navalny si è spenta la voce simbolo della ribellione al regime russo. Ma vogliamo far sapere a chi si oppone in Russia, oggi con maggior difficoltà al regime putiniano, che non è solo. La destra italiana si è sempre battuta contro i regimi totalitari che hanno guidato la Russia. Compreso questo epigono del vecchio regime comunista".

Via Gaeta intitolata a Navalny

Ampia condivisione tra le cittadine e i cittadini arrivati in piazza del Campidoglio per la mozione urgente depositata il 19 febbraio da Italia Viva, nella quale si chiede l'intitolazione di via Gaeta al dissidente morto in Siberia, mentre era detenuto, il 16 febbraio. Una provocazione da parte del partito di Matteo Renzi, firmata dai consiglieri capitolini Valerio Casini e Francesca Leoncini: via Gaeta, infatti, è la sede dell'ambasciata romana della Federazione Russa. Sono in molti, riferisce l'agenzia Dire, a chiederlo in coro al Sindaco mentre lascia la fiaccolata, iniziata intorno alle 18.30.