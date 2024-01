A Corviale una folla in strada per la legalità: "Non abbiate paura"

Circa 200 le persone, tanti i bambini, che hanno preso parte alla fiaccolata della legalità che si è tenuta a Corviale, in via Mazzacurati, nel tardo pomeriggio di lunedì 22 gennaio. L'iniziativa dell'XI municipio arriva una settimana dopo il brutale omicidio di Cristiano Molè, 33 anni, freddato a colpi di pistola.

La fiaccolata a Corviale

Corviale dice no alla criminalità, allo spaccio, alla paura. Una folla di famiglie, associazioni, bambini ha preso parte alla fiaccolata della legalità organizzata dall'XI municipio, di fronte alla sede istituzionale in via Mazzacurati. Un sit-in organizzato una settimana dopo i fatti di sangue che hanno scosso il quartiere.

L'omicidio di Cristiano Molè

Lunedì 15 gennaio, intorno alle 19.30, il 33enne Cristiano Molè è stato ucciso a colpi di pistola mentre si trovava in strada insieme a un'altra persona, un uomo di 30 anni rimasto ferito a una gamba. Dieci anni fa la vittima era stata già gambizzata. Un fatto di cronaca che ha scosso il quartiere popolare, che tutti conoscono per il Serpentone, il palazzo di alloggi Ater lungo 1 km e nel quale vivono circa 4.500 persone.

Oltre 70 associazioni aderenti

Un grande striscione bianco con scritto "I love Corviale - Con il suo territorio" ha aperto la fiaccolata, alla quale hanno preso parte il sindaco Roberto Gualtieri, il presidente dell'XI municipio Gianluca Lanzi, il ministro dello Sport Andrea Abodi, diversi esponenti della politica locale tra consiglieri regionali, capitolini e municipali di ogni schieramento. Tra le associazioni aderenti, oltre 70, c'erano Corviale Domani-Eudecoop, Legacoop, Acli Roma, Arci, Libera, Legambiente, Nonna Roma, Sant'Egidio, Parsec.

Gualtieri: "Le istituzioni sono compatte"

"In tantissimi qui a Corviale per la fiaccolata della legalità - le parole di Gualtieri -, per dire tutti insieme un netto no alla violenza, alla criminalità e alle mafie. Dopo i gravissimi fatti di sangue del 15 gennaio, un omicidio e un ferimento, lanciamo proprio da qui a tutta la città un bellissimo segnale di forza, unione, speranza. Anche in questo quartiere, come in tutta Roma, c’è un fronte compatto di istituzioni, forze dell’ordine, associazioni, reti sociali e civili, persone perbene che rifiutano ogni forma di violenza e ogni tentativo di condizionare la vita delle comunità negando il diritto alla sicurezza. Insieme a tutti cittadini ci batteremo sempre per la legalità e la giustizia".

Lanzi: "Ci vuole più Stato"

"Diciamo no al malaffare, alla criminalità organizzata, alle mafie - ha aggiunto il minisindaco Gianluca Lanzi - . Serve più Stato, servono le istituzioni, tutte e unite, per sostenere la straordinaria comunità che ogni giorno, lontano dalle telecamere e dai microfoni, costruisce reti solidali. Occorrono nuove opportunità educative e occupazionali, l’unico antidoto all’illegalità. È questa la strada che insieme al Sindaco oggi abbiamo indicato e che vogliamo percorrere insieme a tutte e tutti".