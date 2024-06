Alla Festa dell'Unità le prove di campo largo le fanno gli under 30: "Uniti contro ingiustizie e fascismi"

La maggior parte di loro va all'università, fa parte di associazioni studentesche e si candida alle elezioni di dipartimento. Alcuni hanno già ruoli amministrativi nei municipi, altri li ricoprono nel partito di appartenenza. Sono gli under 30 romani che si sono dati appuntamento alla Festa dell'Unità alle Terme di Caracalla, per dare vita a una piattaforma politica di centro-sinistra, antifascista, contro le ingiustizie sociali, gli abusi, la violenza di genere. E per lanciare un messaggio "ai grandi". Sembrano dire, tra le righe: "Dateci retta, smettetela di decidere tutto tra di voi, perché anche noi abbiamo molto da dire". Tra loro, neanche troppo timidamente, anche i giovani Cinquestelle.

La piattaforma antifascista

Ancora non c'è nell'aria l'odore di salsiccia che caratterizza le Feste dell'Unità, ma la distesa terrosa che quest'anno ospita la kermesse del Partito Democratico alle Terme di Caracalla si popola di ragazze e ragazzi, di fronte al palchetto secondario. Non sono solo quelli che spillano birra dietro ai banconi, ma i militanti delle giovanili dei partiti di centrosinistra a Roma. E' giovedì 27 giugno, tardo pomeriggio. L'incontro in programma, dal titolo "Nella notte ci guidano e stelle" (ripreso dal testo del canto partigiano "Fischia il vento"), è il lancio di una piattaforma antifascista partecipata dai Giovani Dem, Possibile, i giovani di Europa Verde, l'Unione Giovani di Sinistra (Sinistra Italiana), la Federazione Giovani Socialisti, Azione Under 30, Volt, Radicali Italiani e di Roma. C'è anche il Network Giovani, l'Officina del Futuro che raccoglie gli under 30 del Movimento Cinque Stelle.

Destre, lavoro povero, caporalato

I temi sono quelli della lotta al ritorno dei nuovi fascismi, le battaglie nelle università e nelle scuole contro le formazioni di estrema destra: inevitabile il riferimento all'inchiesta di "Fanpage" su Gioventù Nazionale, all'aggressione da parte di militanti di CasaPound ai danni di un gruppo di studenti di sinistra, all'assalto ad un locale di San Lorenzo da parte di appartenenti a un'organizzazione di estrema destra francese. Si parla di lavoro povero, sfruttamento, caporalato, autonomia differenziata e premierato, salario minimo. Ad aprire gli interventi e dare il benvenuto è il segretario romano del Pd Enzo Foschi. A pochi metri da lui la capogruppo in Campidoglio e coordinatrice romana del Movimento, Linda Meleo. Prove di campo largo?

Foschi (Pd): "Non commettiamo più l'errore di restare divisi"

Foschi, parlando a margine dell'evento, la chiama "Alleanza per la Costituzione", sicuramente meglio di "Fronte Popolare" vista la fine che fece in Francia subito prima del dilagare del Fascismo e del Nazismo in Europa, dalla metà degli anni '30 in poi. "Sono molto contento che sia stata organizzata un'iniziativa simile - spiega - perché non possiamo commettere di nuovo gli errori che ci hanno portato a perdere il Governo nel 2022 e la Regione Lazio nel 2023. Le forze progressiste di questa città e non solo devono essere unite, perché a unirle innanzitutto è la difesa della nostra Costituzione. Oggi abbiamo una rappresentanza di giovani Cinquestelle, c'è la capogruppo in Campidoglio Linda Meleo, che insieme a tutti gli altri segretari e coordinatori dei partiti di centrosinistra sarà prossimamente alla Festa per un dibattito. In Campidoglio bisogna fare una battaglia comune in difesa di Roma, non accordi politici ed elettorali. Bisogna guardare al complesso della Capitale, a tutte le realtà cittadine".

Meleo (M5S): "Giusto confrontarsi"

Per Meleo "è giusto confrontarsi, pubblicamente e a voce alta. Non è il momento di restare zitti di fronte invece al silenzio di Meloni sulle derive neofasciste che stanno emergendo negli ultimi giorni e settimane. I ragazzi del network giovani del M5S sono intervenuti anche per questo. Non si fanno passi indietro davanti ai rigurgiti del passato più nero della nostra Storia".

Il campo largo chiesto dagli under 30

D'altronde i movimenti che si stanno esplicitando in questo momento sembrerebbero portare a una ricomposizione del campo largo, quel fronte progressista che ha governato negli ultimi due anni la Regione, prima della vittoria schiacciante della destra. E la linea, più di tutti, sembrano dettarla dalla base dei partiti di centrosinistra. Una base composta da giovani, che spingono per la composizione di un alleanza eterogenea ma compatta, che sia capace di accordarsi su un programma di governo della città e della Regione. Di sicuro ci sono forze che questo percorso lo stanno assimilando meglio di altre, a partire dal Pd e Alleanza Verdi-Sinistra. Un punto interrogativo è rappresentato sempre da Azione di Calenda e Italia Viva di Renzi.

Cosa fanno i Cinquestelle

E il Movimento? A Roma e non solo si sta delineando sempre più una direzione. Con il capitolino Paolo Ferrara che nei giorni scorsi, dopo gli esiti dei ballottaggi alle amministrative nel Lazio, non ha lasciato spazio ai fraintendimenti: "Le nette affermazioni delle forze progressiste nei comuni di Tarquinia e Civitavecchia - scriveva il 26 giugno su Facebook - non fanno altro che confermare un trend già emerso durante le ultime Europee: i cittadini hanno voglia di cambiare e di affidarsi a nuovi progetti affidabili e realmente protesi agli interessi della gente. Il Movimento 5 Stelle è all’interno di coalizioni credibili che garantiranno la piena salvaguardia dei diritti sociali, dell'ambiente, della legalità e della tutela dei più deboli. Avanti così! Costruiamo una alternativa che guarda ai bisogni della gente comune". La capogruppo Linda Meleo non si sbilancia, la sua presenza alle Terme di Caracalla non è una certificazione di alleanza, ma una manifestazione di interesse. Nulla è precluso, anche alla luce del flop alle Europee che ha aperto una profonda riflessione sul destino del partito guidato (non senza difficoltà) da Giuseppe Conte.