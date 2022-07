Dopo 10 anni torna la Festa dell'Unità alle terme di Caracalla

"Bentornata Unità" è il titolo della festa dell'Unità di Roma, che da quest'anno torna alle terme di Caracalla. Dopo l'ultima edizione del 2012, con Marco Miccoli allora segretario romano, e una serie di palchi "minori", la kermesse del PD si riappropria del suo luogo storico. Oggi, giovedì 14 luglio, riparte la stagione e sarà il sindaco di Roma Roberto Gualtieri a tagliare il nastro alle 20, insieme al segretario Andrea Casu. L'evento durerà fino al 31 luglio.

Ancora da definire nel dettaglio la programmazione. Era prevista per oggi la conferenza stampa di presentazione ma è stata cancellata per impegni concomitanti del segretario dem Enrico Letta. A condizionare la chiusura del palinsesto, e anche la presenza di invitati esterni, le fibrillazioni di queste ore interne alla maggioranza di governo, con la crisi a un passo.

Dovrebbero esserci il leader del M5S Giuseppe Conte e il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, che da poco ha detto addio ai grillini, ma molto dipenderà dal voto odierno di fiducia al Senato. Ci saranno Carlo Calenda di Azione, e Luciano Nobili di Italia Viva. Oltre ovviamente ai big del partito, dal segretario Letta al governatore del Lazio Zingaretti, atteso per il 26 luglio, al ministro Andrea Orlando.

Spazio sarà riservato anche ai rappresentanti romani, consiglieri capitolini, e regionali. E proprio sul livello di confronto territoriale pesano altre incognite, sempre legate all'alleanza rossogialla in regione, messa in crisi dalle tante polemiche legate all'annuncio di un termovalorizzatore per la Capitale.