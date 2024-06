La "Festa della musica" compie 30 anni. L'adesione del comune è solo "last minute"

Dal lontano 1994 in tutto lo stivale vengono organizzati concerti per celebrare “la festa della musica”. L’iniziativa viene solitamente organizzata il 21 giugno, per il solstizio d’estate, ma spesso prosegue nelle giornate successive, con un fitto calendario di appuntamenti gratuiti.

La festa della musica

A Roma l’evento è stato promosso anche dai canali social del comune. “Il 21 giugno, Roma Capitale torna a festeggiare la Festa della Musica, il grande evento musicale gratuito che unisce tutta l’Europa e che ogni anno porta tantissimi musicisti, professionisti e amatori, anche in luoghi non destinati tradizionalmente ai concerti, dalle piazze ai musei” si legge in un post pubblicato sulla pagina facebook di Culture Roma. Perché la sottolineatura? Perché sul piano logistico, per il rilascio delle occupazioni di suolo pubblico, e per il loro pagamento, la mancata adesione del comune ha creato qualche problema in passato.

La polemica a distanza

La comunicazione via social non è passata inosservata. “Il comune di Roma non risulta tre le città aderenti alla festa della musica, come nel 2022 e nel 2023. Per consentire ai romani di non perdere questa meravigliosa occasione, l’organizzazione si è mobilitata per realizzare degli eventi con ministeri, associazioni, scuole di musica, realtà associative”. A scrivere il messaggio è l’associazione italiana di promozione della festa della musica che ha però ringraziato i municipi I-III- XIV per aver aderito e collaborato alla festa, “così come anche Biblioteche di Roma”.

A distanza di un giorno è arrivata anche la risposta del comune. “Roma Capitale ha aderito alla Festa della Musica con un provvedimento apposito approvato dalla Giunta capitolina” si legge sulla stessa pagina facebook che aveva lanciato il primo post. Cosa succede?

Il Campidoglio ha effettivamente aderito. In vista del trentennale della manifestazione l’assessore alla cultura Miguel Gotor ha firmato una memoria di Giunta con cui, appunto, ha comunicato l’adesione del comune alla festa che è promosso dal ministro della cultura, insieme all’associazione italiana per la promozione della festa della musica. Nel documento si leggono anche le indicazioni a cui devono sottostare musicisti e pubblico, soprattutto in relazione al loro posizionamento, in modo da garantire ad esempio “il rispetto della distanza di sicurezza dalle emergenze monumentali”.

L'adesione last minute del comune

Ma quando è stato firmato il documento? L’adesione del Campidoglio, a ben vedere, è arrivata. Ma è la tempistica che lascia un po’ perplessi: è stata firmata infatti nella seduta di giunta che si è svolta il 20 giugno, a poche ore dall’avvio della festa. Fortunatamente l’associazione, come la stessa ha riconosciuto, ha trovato la sponda di alcuni municipi e delle Biblioteche di Roma che, di fatto, hanno permesso di organizzare l’evento giunto al trentennale. Ma quest'anno, a differenza delle ultime due edizioni, il Campidoglio ha deciso di aderire: a spegnere le candeline quindi c’è stato anche il comune. Ma ha rischiato di non farlo.