VIDEO | "Roma è donna": il messaggio di pace dei consiglieri di maggioranza per l'8 marzo

Roma è donna. Accogliente, inclusiva, solidale, resiliente. Roma è donna, ma sia l'8 marzo tutto l'anno. Roma è donna ed è accanto alle imprese femminili, Roma è donna e premia il merito, nella pubblica amministrazione e nel mondo del lavoro, dove bisogna assicurare il giusto spazio di espressione a tutte le donne. Questi alcuni dei messaggi lanciati in un video girato dai consiglieri di maggioranza in occasione della Festa della Donna. Tutelare i diritti e garantire le pari opportunità, questo è l'obiettivo, perché a Roma le donne, recita la capogruppo Valeria Baglio, "siano felici e libere di scegliere". Poi un messaggio finale dedicato al conflitto in Ucraina. Ogni consigliere tiene in mano un cartello con l'hashtag #pace. E in apertura e chiusura i colori giallo e blu della bandiera ucraina.