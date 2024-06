Festa del Cinema, Borgonzoni contro Gualtieri: "Ministero non informato sulla nomina di Nastasi"

La scelta di Gualtieri di nominare Salvo Nastasi come nuovo presidente della Festa del Cinema di Roma ha innervosito il ministero della Cultura che, per bocca della sottosegretaria, Lucia Borgonzoni, lamenta di aver appresso la notizia dalla stampa. E dunque di non essere stato preventivamente avvisato.

Borgonzoni: “Il ministero non è stato informato”

Ieri, 17 giugno, il sindaco Gualtieri ha annunciato un cambio ai vertici della grande kermesse cinematografica: il presidente della Siae, Nastasi, prenderà il posto di Gian Luca Farinelli. Di questa decisione, però, secondo Borgonzoni, Gualtieri non avrebbe informato il ministero: “Trovo particolarmente curioso – afferma la sottosegretaria alla Cultura - il metodo adottato dal sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, che ha proposto Salvo Nastasi quale nuovo presidente della Festa del Cinema di Roma, senza informare il ministero della Cultura che ha appreso la notizia dalla stampa. Conosco Nastasi da quando era segretario generale del Mic e sono fiduciosa che la sua nomina possa, e soprattutto debba, avviare un nuovo percorso”. Un percorso che dovrebbe portare, secondo Borgonzoni, a un maggiore coinvolgimento del ministero: “Mi auguro – sottolinea - che il ministero della Cultura, primo contributore della kermesse cinematografica romana, possa finalmente avere il ruolo che gli spetta e non solo una posizione di forma. Ci tengo a ricordare che il nostro supporto è cruciale per garantire il successo della manifestazione".

Chi è Salvo Nastasi

Nato a Bari nel 1973, Nastasi è avvocato e dal 2004 al 2015 è stato direttore generale del ministero per i Beni e le attività culturali. Tra i suoi ultimi incarichi figurano la presidenza dell’Accademia nazionale di arte drammatica “Silvio D’Amico” di Roma (dal 2016 al 2019) e il ruolo di coordinatore la Presidenza del Consiglio per l’organizzazione di Matera Capitale della Cultura 2019.