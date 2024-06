Festa del Cinema di Roma, cambio al vertice. Gualtieri: "Proporrò Salvo Nastasi come presidente"

Cambio al vertice della Festa del Cinema di Roma: al posto di Gian Luca Farinelli, il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha proposto il nome di Salvo Nastasi, attuale presidente della Siae.

Le parole di Gualtieri

“Ringrazio Gian Luca Farinelli per quello che ha saputo regalare alla Festa del Cinema di Roma nel corso del suo mandato – spiega il sindaco -. Con competenza e passione, Gian Luca ha garantito un apporto fondamentale per consolidare e rafforzare il successo di un evento tornato a coinvolgere l’intera città con gusti diversi e molteplici linguaggi, mostrandosi sensibile alle novità e capace di valorizzare con intelligenza la nostra industria cinematografica”. E poi l’annuncio del nuovo nome che Gualtieri ha in mente: “Per proseguire questo percorso virtuoso proporrò al Collegio dei fondatori al posto di Farinelli come nuovo presidente del cda della Fondazione Cinema per Roma Salvo Nastasi – spiega Gualtieri - la cui grande esperienza tocca numerosi ambiti strategici per il settore del cinema, da quelli artistico-culturali a quelli giuridici. Sono certo che con la presidenza di Nastasi proseguiremo nella crescita e nell’arricchimento culturale della Festa così come nel superare le tante sfide che attendono il cinema, dalla vastità delle produzioni e delle piattaforme in campo, fino all’avvento dell’intelligenza artificiale”. Una scelta, quella di Nastasi, che per l'assessore alla Cultura, Miguel Gotor, rappresenta "la migliore garanzia per un’ulteriore crescita della Fondazione e della Festa del Cinema".

Nastasi: "Onorato dalla decisione del sindaco"

Salvo Nastasi ha così commentato la notizia della scelta del suo nome alla guida della Festa del Cinema di Roma: "Sono onoratissimo per la decisione del sindaco, Roberto Gualtieri, e conscio dell’impegno che Roma, la mia città, merita. Succedere a Gian Luca Farinelli è una sfida stimolante, perché in questi anni ha costruito una eccellente programmazione, non solo nei giorni della Festa ma durante tutto l’anno con un cartellone di eventi diffusi su tutto il territorio cittadino. Questa impegnativa eredità sarà per me il punto di partenza per continuare il lavoro fatto e cercare di fare ancora di più, insieme al Consiglio e alla direttrice artistica Paola Malanga"

La nuova edizione della Festa del Cinema

La diciannovesima edizione della Festa del Cinema di Roma si svolgerà dal 16 al 27 ottobre e sarà dedicata a Marcello Mastroianni, in occasione dei 100 anni dalla sua nascita.