La proposta della destra: una festa per celebrare i migliori figli di Roma

A Roma il 15 giugno potrebbe diventare il giorno in cui festeggiare i propri figli. Come si fa la seconda domenica di maggio per le mamme e il 19 marzo per i papà, ma anche il 2 ottobre per i nonni. Dipende tutto dalla volontà di tutte le forze politiche in Campidoglio di accogliere una mozione firmata da Fratelli d'Italia, figlia (per l'appunto) di un disegno di legge depositato a dicembre dal senatore Andrea De Priamo.

La festa dei Figli a Roma

La mozione è in calendario per giovedì 14 settembre, ma potrebbe slittare al martedì successivo. In ogni caso, se ne discuterà. E magari i giorni in più serviranno per trovare sponda nel centrosinistra e tra i moderati che siedono in aula Giulio Cesare. In sintesi, l'idea - promossa dalla consigliera municipale del IX Laura Pasetti insieme a Giorgio Ceccarelli, padre separato e attivista - è quella di esaltare i valori positivi rappresentati dai successi sportivi, scolastici e dall'impegno sociale delle ragazze e dei ragazzi di Roma. Premiando i più capaci e i più validi, durante la giornata del 15 giugno che il Comune dovrebbe istituire su richiesta del consiglio.

Un premio per i più meritevoli

"Lo concepiamo come un premio ai più meritevoli - spiega Mariacristina Masi - a chi si è contraddistinto per una funzione sociale importante o per meriti sportivi. In questo periodo, dopo la pandemia, i nostri giovani hanno smarrito la rotta, nelle periferie vengono abbandonati e diventano più facilmente preda della criminalità. Riportando l'esempio di giovani positivi pensiamo di fare un buon servizio, perché troppo spesso si parla di chi commette reati, delle baby gang, dei pirati della strada, ma poco di chi invece si spende per gli altri e si distingue. Non è una mozione ideologica".

A fine ottobre un convegno in Campidoglio

In 13 comuni italiani è già stata istituita la giornata del 15 giugno e a livello nazionale è in ballo un disegno di legge firmato da Andrea De Priamo, fino a ottobre scorso consigliere capitolino di Fratelli d'Italia: "Ma questa mozione è meno politica - specifica Laura Pasetti, IX municipio - e mi auguro venga condivisa da tutti, perché punta a mettere in evidenza il positivo che c'è nei nostri migliori ragazzi. Sul tema, il 27 ottobre in Campidoglio ci sarà un convegno, tra gli ospiti anche Carlo Verdone e Federica Sciarelli. Tengo a sottolineare che in questi mesi l'idea è stata realizzata e messa nero su bianco insieme a Giorgio Ceccarelli".

Da chi arriva la proposta di celebrare i figli

Presidente di due associazioni (Figli Negati e I Love Papà), Ceccarelli ha una storia particolare alle spalle: nel 1996 venne fermato dalla Polizia con a bordo della sua auto, dove si trovava anche la figlia, un ingente quantitativo di cocaina. Al tempo 35enne, l'allora procuratore legale impiegato del Comune di Roma venne arrestato e rimase dietro le sbarre per una settimana, ma poi si scoprì la verità: era un complotto ai suoi danni, del quale Ceccarelli ha sempre accusato i famigliari dell'ex moglie. Oggi e da quasi vent'anni, Ceccarelli si batte per i diritti dei padri separati. Ed è da qui che nasce la proposta, arrivata fino in Parlamento, di una "festa dei Figli d'Italia", che a Roma è stata edulcorata, resa meno politica e ora - sperano da destra - condivisa anche dalla maggioranza.