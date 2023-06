Appia Antica, per tre ore niente auto: c’è la festa della bici

Niente auto sulla Regina viarum. Sono trascorsi quasi dieci anni dalla prima proposta, formulata dal presidente dell’ente parco, di chiudere l’Appia Antica al traffico di attraversamento. La richiesta, nonostante la disponibilità accordata dal comune, non è stata accolta dal governo.

Niente auto per 3 ore

Per tre ore, però, il proposito di non dover condividere il prezioso e millenario selciato con i mezzi motorizzati, sarà esaudito. Perché lunedì 3 giugno, si celebra la festa della bicicletta. Un evento che consente, nel tratto compreso tra la chiesa del “Dominus quo vadis” e la porta di San Sebastiano, una disciplina provvisoria di traffico. E’ valida dalle 10 alle 13 e serve a consentire lo svolgimento dell’iniziativa, vietando il passaggio delle auto.

L'auspicio per il futuro

“Accogliamo positivamente il provvedimento con l’auspicio che i sampietrini possano tornare ad essere calpestati solo da pedoni e ciclisti” hanno commentato gli organizzatori dell’evento, tra cui l’associazione Salvaiciclisti, Fiab, Fridays for Future Roma e Legambiente. Chi ha organizzato l’appuntamento, che prevede la partenza proprio dalla chiesa del “Dominus quo vadis”, ha auspicato inoltre che “il Mit provvede all'emanazione del decreto che permetta finalmente l'istallazione di varchi a protezione di questo importante monumento storico” che, per inciso, è stato candidato dal Ministero della cultura a far parte del patrimonio mondiale tutelato dall’Unesco.

Una giornata di festa

La festa della bici è stata patrocinata, oltre che dal comune, anche dal parco regionale dell’Appia Antica. A seguito della pedalata è possibile fare dei pic nic nelle aree messe a disposizione del parco. “Portate le vostre bambine e i vostri bambini – hanno suggerito gli organizzatori della festa – saranno al sicuro perché per queste ore nessun autoveicolo li potrà mettere in pericolo e voi potrete rilassarvi con i vostri amici”.