VIDEO | Torna la Festa della Befana a piazza Navona: tra gli stand anche il sindaco Gualtieri

Dopo due anni di stop causa pandemia da covid-19, in piazza Navona è tornata la Festa della Befana, uno fra i più tradizionali appuntamenti natalizi per romani e turisti con il suo mercatino, gli spettacoli per bambini e gli eventi di piazza.

La manifestazione ha aperto ufficialmente i battenti il primo dicembre, ma il fischio d’inizio vero e proprio è arrivato l’8 dicembre, giorno dell’Immacolata, con la visita del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e dell’assessora alle Attività Produttive e alle Pari Opportunità, Monica Lucarelli: entrambi hanno visitato gli stand fermandosi a scambiare qualche parola con gli operatori, sotto gli sguardi delle tante persone che giovedì mattina passeggiavano per piazza Navona.

“Siamo pienamente operativi con spettacoli per bambini, vendita di prodotti artigianali e tanti nuovi operatori in piazza legati alla tradizione del Natale - ha detto Lucarelli - Avere riportato la festa in piazza Navona e avere riempito altre piazze è importante per gli operatori e per tutto il settore del commercio. Ma è importante anche per i cittadini, eravamo tutti estremamente stanchi di vivere il Natale e le feste con la distanza, ritrovarci insieme in piazza è qualcosa di cui avevamo estrema necessità”.

Per il ritorno della Festa della Befana dopo l’interruzione causata dalla pandemia, l’assessorato alle Attività Produttive ha lavorato a un’integrazione del bando del 2017, in vigore sino al 2026, per assegnare tutte e 64 le postazioni, riempiendo anche le 22 rimaste vacanti nel 2018 ed evitando che piazza Navona potesse restare spoglia. È stato inoltre stabilito un ampliamento delle categorie merceologiche, in modo da stimolare la partecipazione al bando, e per l’assegnazione degli stand è stato assegnato un punteggio più alto all’imprenditoria femminile, ai giovani under 35 e a chi offre prodotti Pat, e cioè prodotti tradizionali della Festa e della Regione.