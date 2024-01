Festa della Befana a piazza Navona. Così Ama ha garantito pulizia e sostenibilità ambientale

La pioggia non ha impedito alla Befana di arrivare a piazza Navona che, nonostante il maltempo, è stata gremita da romani e turisti. Tante famiglie con bambini per la tradizionale festa nel centro di Roma.

Befana a piazza Navona

Nella piazza, animata da bancarelle e giostre, anche il personale di Ama per garantire la sostenibilità ambientale della manifestazione natalizia: presidi fissi, spazzamento mirato e per la prima volta la raccolta differenziata presso gli stand. Gli operatori della municipalizzata hanno sensibilizzato romani e turisti sulle buone pratiche della raccolta differenziata, distribuendo anche simpatici gadget in materiale riciclato (temperini, matite e penne).

Ieri, nella giornata conclusiva, il noto sassofonista italiano Stefano Di Battista ha voluto ringraziare gli operatori di Ama per il lavoro svolto a piazza Navona e in tutta la città, esibendosi insieme ad altri musicisti per la gioia di famiglie e bambini che gremivano la piazza.

L'impegno di Ama su spazzamento e differenziata

Per l’intero periodo della “Festa della Befana”, la municipalizzata capitolina per l’Ambiente ha garantito per la prima volta passaggi quotidiani ripetuti di raccolta differenziata mirata presso ogni singolo stand. Il servizio straordinario, ha fatto sapere in una nota l’azienda, si è affiancato ai presidi fissi con operatori Ama addetti allo spazzamento e allo svuotamento dei cestini getta-carte durante l'intero orario di apertura degli stand della “Festa della Befana”. Presidio raddoppiato durante i giorni festivi e prefestivi.