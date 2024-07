Femminicidio Manuela Petrangeli, Pd contro Rocca. La replica: "Sciacallaggio"

Il femminicidio di Manuela Petrangeli, commesso il 4 luglio a Casetta Mattei dall'ex compagno Gianluca Molinaro, fa litigare Pd e destra.

A scatenare la "faida" è la consigliera dem Eleonora Mattia, ambasciatrice di Telefono Rosa. Nella sua dichiarazione di cordoglio per il brutale assassinio della fisioterapista, avvenuto a colpi di fucile in pieno giorno, l'esponente dell'opposizione di centrosinistra in Regione non fa sconti.

Femminicidi, l'attacco della consigliera Pd

"Questa recrudescenza proseguirà se anche le istituzioni continueranno a non promuovere nella loro agenda di priorità, non solo la prevenzione della violenza - accusa Mattia -, ma anche una cultura del rispetto e delle pari opportunità. Tagli di risorse alla legge sulle pari opportunità in Regione Lazio per finanziare una Consulta femminile ‘al maschile’, depotenziamento e svilimento dei consultori famigliari aperti alle associazioni Pro Vita, attacchi e passi indietro sulla legge 194 per l’Interruzione Volontaria di Gravidanza: sono tutti atti della politica conservatrice della destra al governo regionale e nazionale contro l’autodeterminazione delle donne, figli dell’unico grande ‘Partito del patriarcato’".

La replica della destra del Lazio

La scelta di associare tutta la destra nazionale e regionale al concetto di patriarcato non è passata inosservata. Diversi gli esponenti della maggioranza di centrodestra che, nelle ore successive all'uscita di Mattia, hanno "fatto scudo" e contrattaccato: "È singolare l'atteggiamento della consigliera e il suo tentativo di strumentalizzare sistematicamente ogni fatto di cronaca - le parole di Eleonora Berni di FdI - per fare propaganda e attaccare la Giunta Rocca. Trovo davvero fuori luogo, oltre che offensivo, collegare l'ultimo caso di femminicidio di Manuela Petrangeli e parlare di cultura del patriarcato in relazione alla legge sull'Istituzione della Consulta femminile regionale per le Pari opportunità, di cui sono stata la prima firmataria e che abbiamo approvato in Regione negli ultimi giorni".

"Sciacallaggio sull'omicidio di Manuela Petrangeli"

“È triste, nonché indecente, che Eleonora Mattia faccia sciacallaggio sull’omicidio della povera Manuela Petrangeli - aggiunge Chiara Iannarelli (FdI) vicepresidente della commissione regionale pari opportunità - per accusare il Governo e la Giunta regionale di non lavorare contro la violenza sulle donne. Ci sono consigliere Pd della nostra Regione che dimostrano di accusare il colpo di non poter più rivendicare l’esclusività degli interventi sulle pari opportunità. Tanto in aula alla Pisana, quanto sulle agenzie di stampa, le colleghe di centrosinistra lanciano accuse di patriarcato un tanto al chilo, paradossalmente, al gruppo di donne consigliere di centrodestra più numeroso che si sia visto negli ultimi anni alla Pisana".

Mattia (Pd): "Retorica vuota, Rocca non fa nulla"

Mattia non è arretrata di un centimetro, dopo la sfuriata delle sue colleghe di Fratelli d'Italia. Anzi, ha rilanciato: "Non abbiamo bisogno né della retorica vuota né dell'arroganza della destra al governo - ha detto la dem - che aggredisce e reprime il dissenso di chi osa far notare loro che, davanti alla morta di una nuova donna uccisa per mano di un uomo, c'è bisogno di andare oltre le solite frasi di circostanza, l'emergenza o il giustizialismo facile. Gli ultimi avvisi pubblici della Regione per favorire l'occupazione femminile risalgono al 2022, per complessivi 20,5 milioni di euro, quindi alla precedente legislatura. La Giunta Rocca poi non ha fatto più nulla. Nessun intervento da un punto di vista culturale. Eppure ci sono due proposte di legge sull'educazione di genere e all'affettività, a firma mia e della collega Marta Bonafoni, mai calendarizzate in consiglio regionale".

Rocca: "Stanziati 11,4 milioni di euro"

Nel frattempo Francesco Rocca, presidente della Regione Lazio, aveva replicato a Mattia perdendo un po' della sua istituzionalità: "Provo profonda pena e tristezza per le dichiarazioni vergognose rese dalla consigliera regionale del Pd - il commento - a margine all’ennesimo femminicidio consumatosi sul nostro territorio. Questi sono momenti di riflessione e in cui ci si deve stringere dinanzi al dolore dei parenti e amici della vittima evitando di cercare visibilità con dichiarazioni che purtroppo rasentano lo sciacallaggio puro. In ogni caso, l’amministrazione regionale ha già posto in essere misure molto importanti per il contrasto alla violenza di genere e per garantire la parità tra uomo e donna. Lo dimostrano i 4,6 milioni di euro stanziati per il 2024 e i 6,8 milioni di euro stanziati per il biennio successivo".