Chi è Federico Rocca, l'ex Fronte della Gioventù eletto presidente della commissione trasparenza

Cambia il vertice della commissione controllo, garanzia e trasparenza in Campidoglio. Le dimissioni di Andrea De Priamo, diventato senatore dopo le elezioni del 25 settembre, ha richiesto un subentro e una nuova nomina per una delle commissioni non permanenti del Comune. Ad entrare è Federico Rocca, sempre di Fratelli d'Italia, che il 23 novembre è stato anche nominato presidente.

Federico Rocca nuovo presidente commissione trasparenza

Quarantotto anni, originario di Bonefro, comune sotto ai 2.000 abitanti in provincia di Campobasso, ha svolto per intero la sua attività politica a Roma. E' stato consigliere già sotto Gianni Alemanno, dal 2008 al 2013 e riprovò nel 2016 quando l'attuale Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, tentò la scalata in Campidoglio senza successo. A ottobre 2021 ha ottenuto quasi 5.000 preferenze, risultando il sesto degli eletti.

La militanza nel Fronte della Gioventù e in Azione Giovani

Trent'anni fa ha iniziato la sua militanza fondando Gioventù Europea e partecipando alle attività politiche di Alleanza Nazionale al Portuense, successivamente nominato segretario del Fronte della Gioventù nell'allora XV Circoscrizione, per poi prendere le redini di Azione Giovani. La prima esperienza da amministratore è nel 1997, quando viene eletto consigliere in XV (attuale XI) e diventa capogruppo di Alleanza Nazionale, riconfermato quattro anni dopo.

La battaglia contro i campi rom

Nel 2005 inizia una battaglia contro lo sfruttamento dei bambini stranieri e "nomadi", come si legge sul suo sito, con tanto di denuncia al tribunale dei minori: la proposta di Rocca era quella di levare i figli ai genitori che si rendessero protagonisti della riduzione in schiavitù dei minori, per affidarli a strutture specializzate. Recentemente ha definito "una follia" la proposta della giunta Gualtieri di finanziare le famiglie rom per agevolare l'uscita dalle baraccopoli: "Abbiamo riscontrato ancora una volta che il PD e il M5S la pensano allo stesso modo - dichiarava a giugno 2022 -. Io continuerò a battermi contro queste scelte folli e per la chiusura definitiva dei campi rom a Roma".