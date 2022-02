Il ventenne Federico Lobuono è stato assunto da Roberto Gualtieri in Campidoglio

L'ufficio di gabinetto di Gualtieri si allarga. Di questi giorni l'assunzione di quattro nuove figure che andranno a rimpolpare la squadra di fiducia del sindaco dem. Si pesca tra ex aspiranti candidati sindaco ed esponenti di minoranza dell'area di sinistra. Il primo nome è quello del giovanissimo Federico Lobuono. Vent'anni, è stato il primo a farsi avanti nella corsa al Campidoglio a ottobre 2020, salvo ritirarsi dopo pochi mesi annunciando il suo voto a Gualtieri.

Ex renziano, presente come speaker alla Leopolda, nel suo progetto iniziale voleva distaccarsi dai partiti tradizionali, specie dal Pd dove aveva militato. "Me ne sono andato quando ho capito che non ti dà la libertà di coinvolgere altri, di allargare gli orizzonti del confronto" raccontava al nostro giornale. Poi il passo indietro: "Gualtieri è l'unica opportunità a Roma e poi in Italia per bloccare queste destre pericolose" disse a un'iniziativa pubblica alla presenza dello stesso sindaco dem, che ora lo sceglie tra i suoi uomini più fidati con un contratto a tempo pieno e determinato.

Per lui candidatura nella civica Gualtieri, accompagnata da appena 302 preferenze, pochissime se si considera il progetto personale che ne aveva accompagnato la discesa in campo. Per il ragazzo è previsto un compenso di 32mila euro lordi annui. Nell'ufficio di gabinetto si occuperà di assicurare "il necessario supporto - si precisa nella delibera di giunta capitolina del 10 febbraio - per l'attività di indirizzo e controllo politico nell'ambito delle iniziative in materia di promozione e attuazione delle politiche giovanili".

Con lui entra in Campidoglio, nel gabinetto del sindaco, anche Piero Latino, segretario romano di Articolo Uno, la formazione di fuoriusciti dal Pd guidata da Pierluigi Bersani che alle amministrative è confluita in Sinistra civica ecologista insieme a Liberare Roma, Sinistra X Roma, Sinistra Italiana. Per lui lo stipendio è più alto, circa 47mila euro lordi anni.

Darà il suo contributo "in materia di lavoro pubblico e nei rapporti con ministeri, enti e ragioni in tema di occupazione". E ancora un'assunzione - sempre nel gabinetto - per Andrea Silvestrini, segretario romano del Partito socialista italiano. Alle amministrative una lista autonoma (con candidata l'ex grillina Cristina Grancio) ha sostenuto la candidatura di Gualtieri. Anche per lui la retribuzione è di 47mila euro lordi l'anno. Nell'ufficio di gabinetto si occuperà di politiche sociali e disabilità.

Quarta e ultima assunzione nel gabinetto del primo cittadino quella di Loredana Bressa.