Federico Ferrai è il nuovo coordinatore della Lega Giovani di Roma

Arriva una novità nella politica romana. Infatti è stato ufficializzato il cambio al vertice nel gruppo della Lega giovani Roma con Federico Ferrai che prende il posto di Daniele Catalano in carica dal 2019.

Ferrai, romano classe 1996 è stato eletto coordinatore del gruppo dei giovani leghisti della Capitale. Attivo da tempo nella politica del territorio, Ferrai è entrato nella Lega nell’ottobre del 2019, per diventare due anni dopo coordinatore nella Lega Giovani del quindicesimo municipio. “Sono felicissimo di assumere questo ruolo e desidero esprimere la mia gratitudine a Luca Toccalini, Marco Pietrandrea e Francesco Arcidiacono per la fiducia e il sostegno. Il ringraziamento più grande va a tutti i giovani che sono venuti a supportarmi in questo nuovo percorso e che si affideranno a me.” – dichiara il nuovo coordinatore capitolino dei giovani del partito.

Attualmente laureando in Economia presso l'Università La Sapienza, Ferrai svolge il ruolo di assistente Europarlamentare Locale per l'onorevole Maria Veronica Rossi.

“Mi impegno a dedicare tutte le mie energie e competenze per promuovere politiche giovanili orientate al futuro. Avanti Lega Giovani” – è la promessa di Ferrai.