Federica Angeli porta in tour anche la sindaca Raggi: "A San Basilio lo Stato ha abbandonato il territorio"

"Lo Stato ha abbandonato questi territori. San Basilio va restituito ai cittadini". Sono parole della sindaca Virginia Raggi, ieri sera in visita per le strade di San Basilio accompagnata dalle forze dell'ordine e dalla sua delegata alle periferie Federica Angeli. Una passeggiata notturna nel quartiere di Roma est con anche don Antonio Coluccia, volto noto in zona per la sua lotta di strada alla droga nella roccaforte dello spaccio organizzato più tristemente famosa della Capitale. Una camminata a tre, con poliziotti al seguito, per ricordare l'importanza di "presidiare" il territorio. E promettere nuovi interventi per riqualificare la zona: "Siamo qui per un progetto di rilancio".

Non è prima volta che Angeli e Coluccia visitano San Basilio al calar del sole, plaudendo all'operato delle forze dell'ordine e ricordando la radicata presenza della malavita. Come non è la prima volta che le visite in notturna vengono poi raccontate con video e immagini sui social network. "Questo è un territorio assoggettato alla criminalità organizzato, qui la droga è una cultura di vita" spiega Coluccia in un video pubblicato da Raggi sulla sua pagina Facebook. E ancora: "Siamo qui per dire che si può cambiare". Già, prosegue ancora Angeli, "le persone che qui spadroneggiano non fanno più paura a nessuno".

Le critiche ad Angeli e alle "passerelle elettorali"

Angeli sta visitando diversi quartieri di periferia per raccogliere voci di associazioni e comitati di cittadini. Una sorta di anello di congiunzione con la sindaca Virginia Raggi che, lo ricordiamo, è finita più volte nel mirino degli attivisti e consiglieri grillini dei municipi proprio per aver perso del tutto il contatto con i territori.

Una modalità quella adottata dalla cronista di Repubblica, da poco assunta nella squadra di Raggi, che a onor del vero non piace a tutti. Qualcuno ci vede poco più di un'operazione "mediatica", un tentativo di cambiare la rotta del consenso a otto mesi di distanza dalle elezioni comunali del 2021. "Le passerelle a via dell'Archeologia a caccia di spacciatori in stile Brumotti o Salvini servono solo a replicare un modo di raccontare le periferie che viviamo e subiamo da troppi anni sulla nostra pelle" è stata la critica di Nella Converti, responsabile della sede Pd a Tor Bella Monaca e membro dell'associazione nazionale dem, dopo una visita di Angeli in VI municipio. Polemiche e lamentele sono arrivate anche dalla Valle Galeria, altra tappa del tour della cronista. Qui è stata avvistata a Piana del Sole in compagnia del rapper 1727wrldstar.

"E’ andata ad incontrare 1727, in arte fratellì - ha fatto sapere anche attraverso un post pubblicato su facebook Angelo Vastola, l'ex consigliere democratico del Municipio XI Angelo Vastola - è stata avvistata da alcuni commercianti della zona. Io però trovo che sia assurdo e scandaloso che la delegata della sindaca si faccia illustrare i problemi delle periferie da una persona solo in cerca di visibilità". Insomma, le polemiche non sono mancate. Così come le difese d'ufficio da parte del Campidoglio.