Quarto Miglio, FDI: "Traffico e sicurezza a rischio"

Il traffico e la sicurezza stradale a Quarto Miglio, nel settimo municipio, continuano ad essere un temi importanti per i residenti del territorio e la politica locale.

A porre in risalto, in chiave negativa la situazione legata alla viabilità dell'area sono Stefano Erbaggi e Simone Zilli, rispettivamente Consigliere Comunale di Fratelli d’Italia ed esponente di FDI nel municipio VII.

I due esponenti politici di FDI, nello specificano parlano della mancata messa in sicurezza di via San Tarcisio. Queste le loro parole al riguardo: “Sebbene negli anni diverse amministrazioni si siano riempite la bocca promettendo le più disparate soluzioni, i residenti di Quarto Miglio vivono ancora oggi gli stessi problemi di sempre legati a viabilità e sicurezza. Si diceva, ad esempio, di voler mettere in sicurezza via San Tarcisio, oggi a doppio senso, che tramite un esproprio sarebbe diventata a senso unico funzionando da uscita verso via Appia Pignatelli, riducendo anche i rischi per i bambini e gli accompagnatori della scuola Milanesi. Stiamo ancora aspettando". Il riferimento è alle parole del minisindaco Laddaga che aveva parlato di un senso unico da via del Quarto Miglio in uscita dal quartiere, ed uno in entrata su via di San Tarcisio allargando così i marciapiedi e mettendo in sicurezza l'area in cui c'è la scuola Guido Milanesi.

Erbaggi e Zilli attaccano l’amministrazione locale “assente ingiustificata”: “Interventi di riordino della viabilità risultano più che mai indispensabili per garantire ai cittadini una viabilità che, oltre agli spostamenti, riesca ad assicurare i necessari standard di sicurezza. Ad oggi, l’Amministrazione locale risulta assente ingiustificata, non avendo ancora risposto, di fatto, all’appello dei cittadini”.