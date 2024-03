Il nuovo welfare (senza soldi) per le famiglie del Lazio fa infuriare il centrosinistra

Superare il meccanismo dell'ISEE come unico criterio per accordare aiuti economici alle famiglie fragili, andando ad ampliare i criteri e tirando dentro anche nuclei con redditi più alti, ma non per questo meno in difficoltà nell'accedere ai servizi pubblici. La proposta di legge, conosciuta come "Fattore famiglia", è stata presentata da Laura Corrotti di FdI a giugno 2023 e oggi, dopo otto mesi, è approdata in aula consiliare per il dibattito. Purtroppo, però, lo stanziamento economico nel prossimo triennio è molto magro: 300mila euro per soddisfare le necessità di quasi 3 milioni di nuclei.

La Regione introdurrà il "Fattore famiglia"

Come spiegavamo a giugno, il "Fattore famiglia" verrà introdotta per individuare "eque modalità di accesso" ai servizi sociali. Si esce dal campo delimitato dell'ISEE e si cerca, nelle intenzioni della maggioranza di centrodestra, di andare anche oltre: “Nessuna famiglia del Lazio sarà lasciata indietro grazie a questa normativa - la sintesi dell'intervento della prima firmataria, Laura Corrotti -. Iniziativa che dimostra come questa Giunta regionale sappia stare vicino alle famiglie”.

Risorse risicate e il centrosinistra attacca

Come annunciato dall'assessora alle politiche sociali e della famiglia, per il 2024 la giunta ha stanziato 50mila euro, 100mila nel 2024 e 150mila nel 2026 per un totale di 300mila euro a sostegno dell'iniziativa. Una cifra contestata dalle opposizioni, ritenuta estremamente bassa. "Du' spicci", ironizza la consigliera del Pd Eleonora Mattia. "Un primo ‘segnale’, definito dall’assessora Baldassarre, ma in realtà si tratta di ‘du spicci’ - la dichiarazione della dem - per misure spot che non aggiungono nulla di concreto alle politiche per la natalità, anzi le depotenzia". Per Marta Bonafoni "come si può dire sia un passo di civiltà una legge finanziata con queste risorse, che soprattutto per il 2024 non ho mai visto in 11 anni di attività. Questa è una leggina ideologica che con una miseria in bilancio vuole proporre un'idea di famiglia che le sentenze della Corte Costituzionale hanno rigettato".

"Si fanno famiglie di serie A e di serie B"

Oltre alla questione finanziaria, al centro del dibattito c'è anche quella ideologica. Si entra nel merito: la proposta di legge in discussione alla Pisana esclude le famiglie che abbiano occupato abusivamente un immobile nei precedenti cinque anni alla richiesta di accesso ai servizi sociali e coloro che non abbiano assolto all'obbligo scolastico dei figli. "Così si decide quali sono le famiglie di serie A e di serie B - aggiunge Bonafoni - senza partire dallo stato di bisogno". Per Massimiliano Valeriani "si affronta un tema serio con una superficialità allucinante, considerando che nel Lazio ci sono 2,7 milioni di famiglie". "Questa legge punisce la povertà, perché tra i fattori discriminanti c'è l'occupazione di una casa: è evidente che chi lo fa ha un problema - ha aggiunto sempre Valeriani - La povertà non è un reato ma una condizione di svantaggio e chi non paga le tasse molto spesso non ce la fa. Si confonde chi non paga acqua e luce con i grandi evasori". La capogruppo di Italia Viva, Marietta Tidei, ha sottolineato un altro aspetto che potrebbe essere critico, l'anzianità di residenza: "Lo stesso ufficio legislativo della Pisana ha segnalato l'incostituzionalità di questa previsione citando sentenze della Corte Costituzionale che ha dichiarato incostituzionali leggi di altre regioni che premiavano l'anzianità di residenza per l'accesso a una serie servizi, ad esempio le case popolari. E' una discriminazione che viola l'articolo 3 della Costituzione".

La replica dell'assessora: "Ci danno dei razzisti anche quando facciamo bene"

In aula l'assessora alle politiche sociali, Laura Baldassarre, ha concluso la giornata rispondendo agli attacchi: "Mi dispiace abbiate detto che c'e' stato un approccio ideologico - ha detto -, perché sulla definizione di nucleo familiare ci siamo basati sul decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013. Anche quando si cerca di fare qualcosa di buono e di comune accordo ci accusate di essere ideologici o razzisti. Razzisti perché? Perché si cerca di portare avanti le cose nella legalità... Questo non vuol dire essere razzisti o ideologici. Questi sono temi che stanno a cuore a tutti". Rispetto all'esiguità delle risorse economiche stanziate: "E' un piccolo contributo in questa fase iniziale ma è un segnale - ha concluso -, un punto di partenza, una sperimentazione. Vediamo come va, però ritengo opportuna qualunque cosa venga fatta a favore delle famiglie e della natalità. Noi diciamo 'la Regione vuole esservi accanto'. Cominciamo con questo progetto e con l'agevolare l'impegno finanziario in tanti tipi di famiglie".

Come funziona il nuovo welfare e chi potrà accedervi

A livello pratico, il "Fattore famiglia" interviene migliorando gli effetti dell'ISEE nazionale. Incrementa i pesi dei figli "che non sono considerati come dei componenti generici e considera anche la fascia di età di appartenenza, tiene in maggiore considerazione il peso della presenza di disabilità, valutandone il grado" spiega Laura Corrotti. Inoltre, tra i fattori premianti per l'accesso ai servizi sociali viene considerato l'essere un genitore solo, aver perso il reddito per problemi di lavoro, essere un padre separato sul quale si abbattono maggiormente i costi della vita e ancora, si considera un "plus" l'avere figli gemelli. Tra le altre categorie privilegiate dalla novità legislativa - ancora da approvare, il 6 marzo subentreranno sicuramente moltissimi emendamenti - c'è quella dei genitori studenti. Subentra, non senza polemica tra le opposizioni di centrosinistra, l'anzianità di residenza, la presenza di persone anziane, non autosufficienti e disabili, madri in accertato stato di gravidanza. Per accedere al Fattore Famiglia bisognerà essere "in regola con il pagamento delle imposte regionali e comunali e, nel caso di genitori separati, al pagamento del contributo per il mantenimento dei figli disposto dal provvedimento dell'Autorità giudiziaria".