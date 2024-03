Fattore Famiglia, Corrotti (FdI): "Ora sperimentazione di due anni. Vogliamo far crescere le famiglie nel Lazio"

Passa in consiglio regionale la legge sul fattore famiglia. Il 7 marzo sono stati 22 i consiglieri che hanno votato a favore, nove i contrari. La Regione Lazio introduce così un sostanziale superamento dell'ISEE come unico parametro per l'accesso ridotto o gratuito a servizi come mense, centri estivi e trasporto scolastico. A portarla in aula è stata Laura Corrotti di Fratelli d'Italia, che a giugno l'aveva depositata raccogliendo il sostegno dei colleghi di partito. Per vederla pienamente applicata, però, bisognerà aspettare il 2026: durerà due anni, infatti, la sperimentazione che fornirà alla giunta i confini entro i quali muoversi, quindi il numero di nuclei coinvolti e le risorse da investire.

Fattore Famiglia approvato. Parte la sperimentazione

A RomaToday Corrotti spiega il perché di questa legge: "Già nella scorsa legislatura - ricorda - avevo proposto quello che avevo chiamato 'quoziente famiglia'. Poi, lavorando insieme alle associazioni di categoria, abbiamo deciso di uniformarci a quanto già esiste in altre regioni, chiamandolo 'fattore famiglia'. L'ISEE, così come è inteso oggi, andava superato. Soprattutto quando si parla di servizi necessari per le famiglie". Il finanziamento alla legge, annunciato negli scorsi giorni dall'assessora Simona Renata Baldassarre, è indubbiamente esiguo: 300mila euro spalmati tra il 2024 e il 2026. Ma non sono soldi per i servizi da fornire alle famiglie: "Partirà una sperimentazione - sottolinea Corrotti - della durata di due anni. Finanziamo una ricerca che fornisca le informazioni utili a capire quanti fondi realmente serviranno. In passato tante volte si è sperperato denaro, senza una reale verifica delle esigenze della popolazione. Ad oggi abbiamo scelto gli ambiti del trasporto pubblico e dei centri estivi ricreativi".

Corrotti (FdI): "Non si può premiare chi occupa"

Non cambia idea, invece, rispetto all'esclusione di chi ha occupato abusivamente un alloggio o uno stabile negli ultimi cinque anni o risulta inadempiente rispetto all'obbligo scolastico: "Le istituzioni devono dare un esempio - replica - . In una legge come questa non avrei mai potuto dare spazio a chi viola le norme. L'opposizione ci ha chiesto di togliere queste restrizioni, noi siamo rimasti convintamente contrari. Non bisogna dare spazio a chi non ottempera agli obblighi scolastici o chi invade un terreno pubblico o privato". Fuori anche gli ex partner che non corrispondono gli alimenti per i figli in caso di separazione e chi ha debiti col Fisco e non risponde ai solleciti dell'Agenzia delle Entrate.

Rivista l'anzianità di residenza

Le opposizioni hanno presentato una cinquantina di emendamenti, alcuni sono stati accolti dalla maggioranza. Tra questi, quello che elimina l'anzianità di residenza: "Già gli uffici tecnici ci avevano avvertito sulla possibile impugnazione di questo criterio - spiega la consigliera di FdI - così siamo andati anche incontro all'opposizione su questo tema. Per accedere ai servizi non conterà da quanto si è residenti, ma sarà necessario solamente esserlo".

"Così incentiviamo le nascite e le nuove famiglie"

Più attenzione ai padri separati e chi è studente e ha figli. "Alcune associazioni ci hanno chiesto di inserire determinate casistiche - continua la consigliera - e sappiamo che ci sono delle difficoltà precise. Tra l'altro siamo in una sorta di 'inverno nucleare' delle famiglie, sia nel Lazio sia in tutta Italia. Questa legge vuole incentivare la natalità e quindi l'aumento dei nuclei familiari". Anche per questo, le opposizioni hanno etichettato come ideologica la legge sul fattore famiglia: "Accusa, insieme a quella di essere razzisti e propagandistici, che ho respinto al mittente più volte - risponde Corrotti - . Bisognerebbe invece mettersi la mano sulla coscienza e remare tutti insieme affinché questa legge funzioni, l'avrebbero dovuta votare anche le opposizioni".