Un farmer’s market all’ombra dello stadio Olimpico: in piazza Maresciallo giardino arrivano i produttori a km0

Un mercato dei produttori agricoli a chilometro zero arriva anche nel quadrante della Vittoria. In piazza Maresciallo Giardino è infatti stata delibera la nascita di un farmer’s market.

Il nuovo farmer's market

Il mercato era stato proposto dal municipio I con un provvedimento licenziato lo scorso 24 novembre. Il parlamentino locale si è compattato nel chiedere al Campidoglio di istituire un “mercato agricolo comunale a vendita diretta”. Richiesta che l’Aula Giulio Cesare, con 33 voti favorevoli ed una sola astensione, ha deciso di soddisfare. Il prossimo passaggio sarà quello della pubblicazione dell’apposito bando, ad opere del municipio.

Un'area da riqualificare

Ma perché proprio a piazzale Maresciallo Giardino? “Quella è un’area piuttosto degradata, spesso impiegata per allestire dei piccoli accampamenti abusivi. È inoltre usata anche come parcheggio nelle giornate in cui si giocano le partite allo stadio olimpico. Abbiamo pertanto pensato di trovarle una nuova veste, sicuramente più decorosa” ha commentato l’assessore municipale al commercio Jacopo Scatà.

“Il problema di quell’area è l’isolamento. Il farmer’s market garantisce una sorta di presidio e non sarà un semplice mercato – ha commentato Renato Sartini, consigliere municipale della lista Gualtieri – Lì vicino passano anche le piste ciclabili e, di conseguenza, sarà possibile andare a fare una spesa anche senza prendere l’auto”. Non sarà peraltro l’unico investimento nel quadrante visto che,a pochi metri di distanza da piazza Maresciallo Giardino, è prevista anche la riqualificazione di un'area verdi di 2 ettari che sarà allestita - i fondi già ci sono - con attrezzature per la pratica sportiva.

Come sarà il nuovo mercato

Tornano al mercato dei produttori, verrà realizzato in un sito che “si trova in fondo a via dei Corridoni che non è di transito. Quindi chi ci andrà non creerà problemi di viabilità al quartiere – ha spiegato Scatà – e prevediamo di istituire nel piazzale anche uno spazio di sosta per i furgoni, sempre con l’idea di limitare al massimo l’impatto con l’abitato. Chi ne otterrà la gestione dovrà prevedere la presenza di 16 operatori; versare una fidejussione per eventuali danni e garantire la pulizia dello spazio a fine giornata”. Il mercato sarà dotato di tutti i servizi previsti nei classici mercati domenicali, quindi sarà dotato anche di bagni chimici.

Quando è prevista l'apertura del mercato

A proposito del nuovo bando, “sarà pronto tra un mese ed attribuirà punteggio il fatto di organizzare delle attività didattiche inerenti al mondo della produzione agricola e dell’ambiente”. Quando invece sarà pronto il mercato e quali saranno le giornate di apertura? “Il farmer’s market sarà operativo nelle mattinate di venerdì e sabato, con una cadenza che stiamo ancora valutando se farla settimanale o bisettimanale – ha spiegato l’assessore municipale al commercio – per quanto riguarda l’inaugurazione, vorremo farla il prossimo settembre”.