Farmer’s market, non basta il Giubileo: l'edificio resta chiuso altri tre anni

E’ stato chiuso alla fine del 2019, tra le proteste di migliaia di clienti affezionati. E così è rimasto. L’edificio che ospitava il Farmer’s market della Garbatella, in via Passino, è off limits da quasi quattro anni. E lo resterà per altri tre. Perché ha ricevuto fondi grazie al Giubileo ma, da cronoprogramma, non sarà pronto neppure per l'apertura della porta santa.

I fondi del Giubileo per l'ex Farmer's market

La riqualificazione dello spazio, che dal 2013 al 2019 ha ospitato i produttori a chilometro zero, rientra tra gli interventi “essenziali” in previsione con il Giubileo del 2025. Vi rientra perché “può essere destinato ad ospitare servizi per i pellegrini che percorrono il vicino itinerario delle Sette Chiese”. Per questo gli sono stati destinati tre milioni e mezzo di euro. Entro il secondo trimestre del 2023 è prevista la progettazione definitiva mentre il termine dei lavori è stimata, secondo il cronoprogramma ufficiale, entro il terzo trimestre del 2026, quindi dopo conclusione dell’appuntamento giubilare.

I lavori finanziati con 3,5 milioni di euro

Cosa serve per riaprire i battenti all’immobile che ospitava il “Farmer’s Market” Garbatella e che accoglie anche lo spazio coworking “Millepiani” ed il centro sociale “La Strada”? “L’edificio necessita di lavori di completamento e di adeguamento normativo, comprese le norme antincendio, interventi di rifacimento della tinteggiatura sia all’interno che sulle facciate esterne”. In generale, gli spazi che erano adibiti al mercato “risultano quasi allo stato grezzo con necessità di interventi di completamento e di manutenzione straordinaria” si legge sempre nell’allegato al Dpcm licenziato dal governo per le opere giubilari.

Perchè é chiuso dal 2019

Il “Farmer’ Market” era stato chiuso nel 2019 dall’amministrazione Raggi perché era scaduta la concessione alla Metroservice e perché, aveva spiegato all’epoca l’assessore al commercio Carlo Cafarotti “Vanno fatti dei lavori ai bagni ed anche degli interventi per adeguare l'impianto anticendio”. Lavori che, evidentemente, non sono mai stati eseguiti. L’intenzione dell’amministrazione era quella di farlo riaprire “in tempi rapidi”. E così il bando è stato rapidamente pubblicato. Fissata la somma di 156mila euro l’anno per una concessione quinquennale, senza possibilità di rinnovo, il dipartimento per lo sviluppo economico del comune aveva lasciato a disposizione degli operatori 45 giorni per presentare le offerte. Non c’è stato tempo per farlo perché, il bando, è stato ritirato prima. I produttori a KmZero invece sono stati temporaneamente trasferiti nell'ex deposito Atac di San Paolo, dove sono ancora oggi. La storia dell’edificio situato al civico 22 di via Passino si ferma lì.

Le proteste del 2020 ed i lavori che restano da fare

Non è bastato il centenario della Garbatella, celebrato nel 2020, a far riaprire i battenti all’edificio che ospitava l’ex Farmer’s Market. Ed a poco sono valse anche le proteste che ad esempio, gli attivisti del centro sociale la Strada, avevano inscenato portando una torta di cartone davanti gli uffici capitolini di Ostiense. Con il cambio di amministrazione le proteste non hanno più raggiunto quel grado d’intensità. La chiusura prolungata chiusura dell’edificio è stata vissuta in maniera più intima, probabilmente. Ma a sanare la ferita provvederà il Giubileo. Con tre milioni e mezzo di euro che serviranno anche a predisporre un “nuovo impianto elettrico ed idrico” a “verificare l’imbocco alla pubblica fognatura” a revisionare e “riparare la guaina che impermeabilizza la copertura del terrazzo” ed a “rimuovere le barriere architettoniche”.

Interventi che, prevedono anche aumentare il numero dei bagni, “sia per gli avventori che per gli operatori del mercato” nell’ottica di uno “spazio aperto e accessibile tutti i giorni”. Anche dai pellegrini che, un anno dopo il Giubileo, si troveranno a percorrere l’itinerario di via delle Sette Chiese. Perché è soprattutto grazie a loro, se quell’edificio, dopo tanti anni di chiusura, verrà riqualificato e riaperto.