"I lavoratori scappano dalle farmacie comunali. Senza welfare e premi andrà sempre peggio"

Non finisce mai l'emergenza nella rete delle farmacie comunali di Roma, gestite dall'azienda sociosanitaria Farmacap. Pesantemente in debito, è stata salvata nel 2022 con una immissione di fondi da parte del Campidoglio pari a 22 milioni di euro e un nuovo consiglio d'amministrazione che ha varato un piano di rilancio, ma i problemi restano. E a elencarli impietosamente è l'Unione Generale dei Lavoratori (Ugl) che il 25 gennaio è scesa in piazza sotto le finestre del Sindaco, chiedendo incentivi, premialità, un migliore welfare aziendale e soprattutto più assunzioni: "Altrimenti, dopo aver scongiurato la chiusura nel 2015 per problemi finanziari, rischiamo quella per mancanza di personale" lancia l'allarme Simone Marazziti, coordinatore nazionale delle farmacie per Ugl Terziario.

Farmacap in emergenza

Per Marazziti, che a distanza risponde a quanto sostenuto su RomaToday dall'assessora alle politiche sociali Barbara Funari "la situazione è emergenziale, perché si parla di una inversione del trend nel fatturato senza tenere conto che, invece, il numero di farmacisti impiegati è esiguo e non garantisce la piena operatività degli esercizi in quasi tutti i quartieri". La rete Farmacap è composta da 45 farmacie, dove sono impiegati attualmente 146 professionisti direttori inclusi. Une media poco superiore alle 3 unità per farmacia, nonostante gli orari continuati e in alcuni casi l'esercizio h24.

Poco personale e i presìdi notturni chiudono

"A Casalotti la scorsa notte la farmacia comunale è rimasta chiusa - denuncia Marazziti - perché non ci sono dipendenti disponibili. E potrebbe succedere di nuovo la prossima notte. A Castel Fusano la chiusura è stata anticipata alle 23 e viene fatta da una farmacista sola, che si trova ad abbassare le serrande in una zona che dopo cena è terra di nessuno, con tutto ciò che comporta la situazione in termini di sicurezza personale. Abbiamo chiesto un servizio di vigilanza almeno per la chiusura, ma non è stato accordato". L'esercizio di Ariccia-Colli Albani da diverse settimane vedrebbe impiegata solo la direttrice "e questo accade anche altrove - conferma Marazziti - tanto che basta dover andare al bagno per essere costretti a mettere il cartello 'torno subito'". Come in una qualsiasi bottega di quartiere.

Stipendi bassi, zero premi, buoni pasto fermi da 15 anni

Alla base di questa carenza di personale, secondo l'Ugl non c'è solamente una riduzione dei laureati in Farmacia a livello nazionale - fattore citato anche dall'assessora Funari - ma anche una bassa appetibilità dell'azienda Farmacap: "Si parla di due bandi già fatti e un terzo in corso - rincara Marazziti - ma vorrei far notare che molti di quelli risultati idonei, quasi subito si sono dimessi. Perché un professionista dovrebbe firmare un contratto in Farmacap per guadagnare tra i 1.500 e i 1.600 euro netti, con buoni pasto da 5 euro e 25 centesimi (fermi così da 15 anni), senza premi, senza incentivi alla vendita e con un welfare ridotto che solo nell'ultimo anno ha visto introdurre l'assistenza sanitaria?". Insomma, il privato fa più gola. Magari con meno stabilità rappresentata dall'impiego pubblico, ma stipendi più alti (di base, sottolinea Ugl, dai 300 ai 400 euro netti in più al mese come base di partenza) e una serie di integrazioni facilmente raggiungibili tramite la produttività.

Il nodo straordinari e Banca Ore

"Un cambio di passo c’è stato - ammette Marazziti -, già che ci sia un cda e non un commissario è sintomo di maggiore stabilità. Hanno ricominciato a rierogare i buoni pasti, è stata introdotta l’assistenza sanitaria integrativa, ma parliamo di elementi previsti dal contratto, è il dovere loro. Perché al farmacista non pagano gli straordinari? Allora devi introdurre la Banca Ore. Questo non esiste, non c’è tracciabilità. Se io ho 300 ore da recuperare, poi quando vado via le perdo e non vengono retribuite. Il timore, a mio parere, è che l'azienda non introduca la Banca Ore perché andrebbe a gravare sul bilancio di Farmacap".

"Età media alta e boom dimissioni volontarie"

Cè poi una questione legata al turnover: "L'età media è alta, molti sono vicini alla pensione e le condizioni lavorative - spiega il sindacalista, da vent'anni in Farmacap - causano molte dimissioni volontarie. E' frequente che la gente lavori da sola intere giornate, oppure che sia costretta a fare due turni spezzati a settimana, quindi fare avanti e indietro casa-lavoro due volte in una sola giornata, magari abitando a Casalotti e lavorando a Val Melaina. Questo tema c'è anche quando si parla dell'accordo sui trasferimenti, che Farmacap ha bloccato unilateralmente: chi viene assunto sa che potrebbe finire a Marcigliana o Ostia ed essere spostato in qualsiasi momento". Lo stress aumenta, i motivi per non darsi malati anche. E così le farmacie lavorano a ritmo ridotto o, peggio, chiudono.