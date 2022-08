Farmacap, nessuna donna nel nuovo cda? Il Pd: "Passerà da 3 a 5 membri"

Cinque candidati, tre scelti. Tutti uomini. Per il nuovo consiglio d'amministrazione Farmacap, l'azienda speciale del comune che gestisce 45 farmacie a Roma, il sindaco Roberto Gualtieri ha firmato una proposta con tre nomi e non figura nessuna donna. Il particolare non è sfuggito alle opposizioni, in particolare a M5S e Civica Raggi.

A denunciare il fatto è stata subito Linda Meleo, tramite la sua pagina Facebook: "Sorprende molto la proposta di nomina del cda di Farmacap a firma Gualtieri - le sue parole - . Nonostante la dichiarata grande attenzione posta dalla maggioranza Pd sulle questioni di genere, il nuovo cda sarà composto interamente da uomini. In barba a tutte le lotte e alla necessità di garantire pari opportunità".

Per la capogruppo Pd in assemblea capitolina Valeria Baglio le accuse sono "fantasiose". E per dimostrarlo prende in considerazione tutti i consigli d'amministrazione nominati dall'inizio della giunta: "Se si pensa ad Ama e Palaexpo - spiega - facendo un conteggio complessivo, ci sono più donne che uomini. E per Farmacap prevediamo di passare da 3 a 5 membri, con una presenza anche femminile". Ovvero Norberta Pietroni,55 anni, ex assessora al bilancio del comune di Civitavecchia, consulente aziendale. Insieme a lei, che rientrerebbe in gioco in caso di ampliamento del Cda (ma in ogni caso, fanno sapere dal comune, sarebbe membro del collegio dei revisori), anche Andrea Pirottina, Luca Salvatore Zampino, Luciano Stella e Alberto Cavicchi.

Chiamata in causa da grillini e "raggisti" per il suo ruolo di presidente della commissione pari opportunità, Michela Cicculli replica a RomaToday: "Stiamo mettendo ogni sforzo per l'ottica di genere nel nostro mandato politico e amministrativo - dichiara - lo facciamo in assemblea capitolina così come nelle commissioni consiliari e nelle varie sedi istituzionali. È un lavoro di lungo periodo che richiede di fare sempre di più e sempre meglio in ogni campo della nostra azione. Il risanamento di Farmacap, di cui le nomine in lavorazione fanno parte, portano la partecipata fuori da un lungo commissariamento. Crediamo sia l'inizio della strada per rilanciare l'azienda e con essa il sistema delle farmacie comunali presenti sui nostri territori. Colgo l'appello delle colleghe a lavorare con qualità per l'ottica di genere in tutte le società partecipate del comune di Roma, in dialogo e collaborazione costante con i comitati unici di garanzia e tutti gli organi competenti".