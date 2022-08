Farmacap, addio commissariamento: parte il risanamento dell'azienda speciale

Il piano di salvataggio di Farmacap, l'azienda speciale che gestisce 43 farmacie comunali, è andato a buon fine. E oggi, martedì 2 agosto, l'assemblea capitolina ha anche approvato in poco tempo l'aggiornamento dello statuto.

Dopo anni di crisi, bilanci non presentati dal 2013 e una situazione finanziaria critica, con l'amministrazione Raggi che aveva deciso per la messa in liquidazione con la nomina di un commissario straordinario, Farmacap vede un futuro più roseo. A spiegarlo è l'assessora alle politiche sociali e della salute, Barbara Funari.

"La modifica dello statuto - ha dichiarato l'esponente della giunta Gualtieri - nasce dall'esigenza di adeguarlo alle numerose modifiche normative avvenute in questi anni e in particolare per fare fronte al Testo unico degli enti locali e alla legge 118 del 2011. Le principali novità riguardano i principi contabili generali, il passaggio dal concetto di pareggio di bilancio a quello di equilibrio economico, il nuovo bilancio triennale e il piano degli indicatori di bilancio come elemento obbligatorio". Inoltre, punto importante è il ritorno ad un consiglio d'amministrazione a tre membri, con il compenso che verrà stabilito dalla giunta capitolina "nel rispetto dei limiti" fa sapere l'assessore. E saranno scelti, i consiglieri, in base a requisiti oggettivi. Il sindaco "nominerà i membri del collegio dei revisori, sulla base di indirizzi forniti dall'assemblea capitolina".

Il 12 maggio una delibera, la numero 33, aveva approvato tutti i bilanci dal 2013 al 2019, mentre con la delibera 34 è stato approvato quello del 2020 con una perdita pari a 2,8 milioni di euro. Grazie a un decreto legge del 2021, Roma ha potuto derogare a una norma che stabiliva la liquidazione entro 6 mesi se, a decorrere dall'esercizio 2017, si fossero verificati 4 esercizi in negativo su 5. "La deroga veniva autorizzata in caso di un comprovato e idoneo piano di risanamento - sottolinea Funari - e lo abbiamo fatto".

Il piano è stato approvato il 17 maggio, con 22 milioni di euro messi dal Campidoglio per evitare la liquidazione. "Con il voto di oggi l'assemblea è stata chiamata ad approvare il bilancio di esercizio 2021 - prosegue l'assessore - finalmente nei termini previsti. Cosa che darà attuazione al risanamento e alla ricapitalizzazione". La delibera è stata approvata dall'aula in pochi minuti, con 23 voti su 25. Non sono stati presentati emendamenti nè ordini del giorno e non si è svolto nemmeno un dibattito.

"Nel 2021 - ha spiegato ancora Funari - il valore della produzione è stato in diminuzione rispetto al 2020 nonostante il miglioramento del margine operativo lordo, grazie alla diminuzione del costo del personale e dei costi delle materie prime. L'esercizio si chiude con -2,3 milioni, un dato superiore a quello contenuto nel piano di risanamento, ma che trova copertura nel patrimonio netto. L'approvazione del bilancio ci consente ora di dare vita a quanto previsto nel piano di risanamento che consiste, tra le varie cose, nella copertura definitiva degli esercizi precedenti e di quello attuale con oltre 21 milioni complessivi. E' poi prevista la ricostruzione del capitale con 4 milioni".

Esulta il Pd capitolino: "Roma è pronta per il rilancio delle sue farmacie comunali - si legge in una nota congiunta delle consigliere Baglio, Converti e Tempesta, rispettivamente capogruppo e presidenti delle commissioni politiche sociali e bilancio -. Si chiude definitivamente l'era del commissariamento dell'azienda e inizia un nuovo ciclo del percorso di risanamento delle 45 farmacie pubbliche di Roma. Siamo soddisfatti della strada tracciata e spetterà ora al nuovo management aziendale, con in testa un cda che succederà alla gestione commissariale, a proseguire in fretta questa azione di rilancio che punta a potenziare e arricchire l'offerta dei servizi socio-sanitari, soprattutto nelle periferie dove ce ne è un gran bisogno". "Azzerando l'esposizione finanziaria - prosegue la nota - l'azienda potrà tornare a fare utili già dai prossimi anni, sarà implementato un modello per l'approvvigionamento più efficiente e per la gestione delle merci e dei magazzini. Torniamo così a fare di Farmacap la più grande rete di farmacie pubbliche d'Europa, un eccellente presidio sociosanitario al servizio del territorio e dei cittadini".