Il Covid risolleva l'immagine delle farmacie comunali: i romani le premiano più di asili e cimiteri

Nonostante i problemi economici, il salvataggio last-minute da parte del Campidoglio con l'approvazione dei bilanci dal 2013 a oggi e la nomina del nuovo consiglio d'amministrazione, Farmacap è un'azienda apprezzata dai romani. O almeno, le 45 farmacie gestite dalla municipalizzata sociosanitaria piacciono all'utenza che ha assegnato un voto superiore al 7.

Il report annuale Acos sui servizi pubblici offerti da Roma Capitale

L'analisi è frutto di una ricerca annuale svolta dall'Acos, l'agenzia capitolina che monitora i servizi pubblici. Il trend positivo per Farmacap è iniziato nel 2020, in piena pandemia, dopo una flessione partita nel 2016 e che aveva toccato il picco negativo nel 2019, anche se sempre sopra la sufficienza. La necessità dei romani di rivolgersi a presidi di prossimità a costi contenuti, che inoltre facessero i tamponi, ha probabilmente influito sulla valutazione ancor più positiva rispetto al recente passato.

Cosa fa Farmacap e quando nasce

Nate per garantire il servizio fondamentale della distribuzione dei farmaci e dell'erogazione di ulteriori servizi sociosanitari e asisstenziali, soprattutto nelle periferie dove è carente la rete delle farmacie private, quelle comunali sono gestite dal Campidoglio in base alla delibera del consiglio comunale del 1997, quanto è stata approvata la trasformazione del sistema delle farmacie comunali in azienda speciale.

L'intervento di Gualtieri e Funari per salvare l'azienda speciale dal fallimento

Nel 2022 il consiglio comunale è intervenuto scongiurando la liquidazione dell’azienda e con l'intento di rilanciarla ha approvato i bilanci di esercizio dal 2013 al 2019, il bilancio 2020 e quello 2021. Inoltre, il Campidoglio è intervenuto con un sostegno finanziario da 22 milioni di euro per Farmacap, vincolato all’approvazione di un Piano di Risanamento 2021-2024.

Dove si trovano le farmacie comunali

Il maggior numero di farmacie comunali si trova nei municipi del quadrante est della città (III, VI, VII) e nel X municipio, i più popolati. "Il servizio svolto dalle farmacie Farmacap è largamente apprezzato dai cittadini - si legge nel rapporto Acos - che da anni esprimono voti di piena sufficienza nell’ambito dell’indagine sulla qualità della vita e dei servizi pubblici locali a Roma, svolta annualmente. A partire dal 2020, l’apprezzamento del servizio è cresciuto e negli ultimi anni quello delle farmacie comunali emerge come il servizio più apprezzato dai romani, probabilmente anche grazie ai servizi ulteriori aggiuntivi che le farmacie comunali erogano oltre alla vendita di farmaci e prodotti da banco".

“Accolgo con soddisfazione i risultati sulle politiche sociali, riportati nella relazione annuale Acos sullo stato dei servizi pubblici locali a Roma e l’attività svolta - commenta l'assessora alle politiche sociali Barbara Funari -. Il rapporto, in particolare evidenzia un alto gradimento dei cittadini per le farmacie Farmacap. Si tratta di un importante e significativo riconoscimento per l’impegno dei lavoratori delle farmacie comunali che hanno ben risposto agli obiettivi del piano di risanamento approvato da questa amministrazione, offrendo assistenza di qualità nelle zone del territorio periferiche dove risultano più carenti i servizi socio sanitari privati".