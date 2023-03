Le famiglie Arcobaleno in piazza: “Giù le mani dai nostri figli”

“Giù le mani dai nostri figli e dalle nostre figlie”. È questo il titolo della manifestazione di domenica pomeriggio, in piazza Santi Apostoli, in risposta allo stop delle trascrizioni dei certificati di nascita esteri dei bambini con due papà e la formazione di atti di nascita con due mamme. A promuoverla le Famiglie Arcobaleno, Circolo di cultura Omosessuale Mario Mieli, Arcigay Roma, Rete Lenford - Avvocatura per i diritti lgbti e Agedo Roma. L’appuntamento è fissato alle ore 16.00.

Le motivazioni della manifestazione contenute in una nota diffusa dagli organizzatori: “La decisione governativa di accanimento contro le famiglie arcobaleno è crudele nei confronti dei bambini stessi, un atto vile su cui daremo battaglia non arretrando di un millimetro”. Gli attivisti scenderanno in piazza con una penna: “Chiediamo a tutta la comunità arcobaleno, alle associazioni Lgbt+, e alla società civile di scendere in piazza con noi. In difesa delle famiglie arcobaleno, per una legge che riconosca fin dalla nascita i diritti delle bambine e dei bambini nati nelle coppie omogenitoriali”.

La richiesta alle istituzioni: “Chiediamo ai sindaci e alle sindache, e in particolare al sindaco di Roma Gualtieri, che ha fermato le trascrizioni da ben prima del governo di destra ormai un anno fa, di continuare a iscrivere e trascrivere le nostre figlie e i nostri figli. I diritti non possono aspettare”. Hanno concluso: “Durante la manifestazione la alzeremo insieme la penna stringendola in un pugno. Simbolo di tutte le firme, di tutte le autorizzazioni e di tutti i documenti che per un genitore sono la normalità, ma che per un genitore non riconosciuto diventano decine e decine di ostacoli”.