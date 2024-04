Fadlun (Comunità ebraica Roma): "Nostri giovani accolti da lanci di bombe carta. Siamo oggetto di continue violenze"

Non ci sta Victor Fadlun, alla narrazione di una piazza di pro Israele violenti e aggressivi durante la manifestazione del 25 aprile a Porta San Paolo. Mentre, dall'altra parte del doppio cordone di polizia, sventolavano bandiere della Palestina, di Potere al Popolo e cartelli contro Israele. Il presidente della Comunità ebraica di Roma tuona: "Siamo sottoposti a grande pressione, quasi violenza vera e propria".

Le tensioni tra pro Israele e pro Palestina

Le tensioni della mattina a Ostiense, con la piazza divisa tra collettivi e studenti palestinesi da una parte e Brigata Ebraica dall'altra, hanno segnato la giornata dedicata alla celebrazione dell'Italia antifascista e libera. Le due fazioni si sono insultate, per un soffio non si sono fronteggiate fisicamente grazie alla presenza delle forze del'ordine. Ma si sono verificati lanci di oggetti, di barattoli pieni, sassi, petardi e bombe carta. C'è chi sostiene che siano arrivati soprattutto dalla parte dei pro Israele, ma Fadlun non ci sta.

Fadlun: "Giovani ebrei accolti da lanci di oggetti"

"I nostri giovani che manifestavano per celebrare il 25 Aprile - ha dichiarato mentre era al Museo della Liberazione di via Tasso con Roberto Gualtieri - sono stati accolti con lancio di oggetti e bombe carta. Nessuna reazione c`è stata contro i giornalisti, come qualcuno ha detto". Per Fadlun "in questo contesto c'è molto nervosismo. La nostra comunità - sottolinea - è sottoposta a una grande pressione, potrei parlare quasi di violenza vera e propria. Non possiamo dimenticare le bandiere di Israele bruciate nelle piazze, le pietre di inciampo imbrattate, le case in Europa con le stelle di David dove vivono gli ebrei. Sui social c'è un rigurgito di antisemitismo repellente".

L'invito alla calma

"Oggi di fronte al lancio di bombe carta - ha proseguito - alcuni rappresentanti della nostra comunità sono rimasti veramente dispiaciuti e feriti. Invito tutti al massimo della calma, a rispettare gli ideali ebraici di rispetto e dolcezza, questi sono gli ebrei e questo è l'apporto che vogliamo dare a questo Paese, nella piena fiducia di chi ci governa e delle nostre forze dell'ordine".