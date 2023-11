"Facciamo pagare di più i turisti". La proposta per i mezzi di Roma

Un biglietto maggiorato per i turisti come succede “in altre città d’arte”. È il pensiero di Valeria Baglio, capogruppo del Pd in assemblea capitolina, espresso durante un appuntamento sulle risorse del Fondo nazionale trasporti. Come riporta l’Agenzia Nova, Baglio vorrebbe fare in modo che i residenti di Roma paghino sempre meno i trasporti, andando a recuperare invece sui turisti. “Un discorso che va fatto con la Regione Lazio ed è agli albori al momento” ha specificato la consigliera che vorrebbe, in questo modo, imitare città come Venezia.

La proposta è arrivata da Palazzo dei Gruppi Capitolini dove si sono riuniti esponenti importanti del Pd romano e laziale. L’obiettivo era quello di chiedere al Governo di intervenire “per garantire più risorse e nuovi criteri per tutto il trasporto pubblico - ha detto Andrea Casu - come indicato nella risoluzione che abbiamo depositato a maggio e stiamo discutendo in commissione trasporti”.

Fondi insufficienti

In un lungo post Valeria Baglio ha spiegato, numeri alla mano, come i fondi statali non siano più sufficienti a coprire i costi di un servizio che diventerà ancora più difficile ed oneroso con l’arrivo del Giubileo 2025. Non servono risorse solo per il rinnovo contrattuale degli 11.000 lavoratori Atac. “Roma meriterebbe almeno 160 milioni di euro in più l’anno solo per coprire le necessità correnti e garantire quanto dovuto alla Capitale” dice Baglio.

Rimodulare il fondo nazionale trasporti

I numeri riportati dalla consigliera sono impressionanti. A Roma transitano 880 milioni di passeggeri trasportati ogni anno (il 16% a livello nazionale) mentre sono oltre 147 milioni i chilometri percorsi tra mezzi di superficie, tram, treni e bus. “Non dimentichiamo – ha detto - che Roma è sede di grandi istituzioni, Fao, Ministeri, Ambasciate, al suo interno è presente lo Stato del Vaticano e si prepara ad ospitare grandi eventi come Giubileo 2025 e ci auguriamo Expo 2030”. L’obiettivo dei dem è semplice: aumentare e rimodulare per la Capitale la quota del fondo nazionale trasporti con nuove regole e nuovi criteri.

I costi per Roma Capitale

Roma affronta costi complessivi per il trasporto pubblico pari a 670 milioni all’anno. “Il Lazio – spiega Baglio - riceve dal fondo solo il 42% del suo fabbisogno, 570 milioni di euro, di cui 240 vengono trasferiti dalla Regione a Roma”. Una situazione che “penalizza soprattutto la nostra città”. Roma impegna “430 milioni di euro” per il trasporto, “ossia il 64% del totale del fabbisogno complessivo, molto di più rispetto ad altre grandi città, come ad esempio Milano che investe il 52% del totale”. La Capitale deve inoltre” far fronte a 47 milioni di euro di compensazione ogni anno derivanti dalla filiera Metrebus. Nonostante tutto, l’amministrazione capitolina è riuscita a garantire la gratuità dei mezzi di trasporto per gli under 19, ma non basta”.

Biglietti più alti per i turisti

Per la capogruppo occorre “andare nella direzione degli altri paesi europei, che è quella di non aumentare bensì di ridurre i costi per i cittadini, e per questo servono maggiori stanziamenti a livello nazionale”. Oppure, come aggiunto da Baglio, aumentare il ticket per i turisti. Certo, bisognerebbe trovare un modo per capire chi siano i “non residenti” che vanno a Roma per lavoro e non per ammirare i monumenti ma questo appare, per ora, un problema non urgente.

Tavolo tecnico

La dem ha annunciato che verrà presentata “ una mozione per istituire un tavolo tecnico di confronto con il Governo e la Regione Lazio per rimodulare i criteri di erogazione dei fondi tpl, fermi ormai da cinque anni, che tengano conto anche di altri indicatori, come l’incremento esponenziale degli arrivi turistici di Roma, l’estensione territoriale della Capitale, i chilometri percorsi, il numero di addetti. E come Partito democratico, continueremo a batterci per il reale riconoscimento a Roma di status di Capitale, che ci permetterà finalmente di ricevere funzioni e fondi speciali, quelli che una Capitale europea merita.