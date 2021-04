Cambio al vertice di Unione Inquilini: si dimette il segretario, Paoluzzi coordinatrice della nuova segreteria

Paoluzzi, classe '82, un percorso nei movimenti di lotta per la casa, responsabile nazionale della comunicazione UI, ha condotto insieme a Ragucci il gruppo di lavoro centrale di Via Cavour

Cambio al vertice dell’Unione Inquilini di Roma: Silvia Paoluzzi è stata eletta coordinatrice della nuova segreteria collegiale, che guiderà il sindacato dopo le dimissioni comunicate (per motivi personali) dal segretario uscente Fabrizio Ragucci.

"E’ un avvicendamento senza strappi", fa sapere il sindacato in una nota, "che saprà rafforzare il percorso di crescita organizzativa avviato in questi due anni dal segretario. Un cambio all'interno della squadra per traghettare con il solito entusiasmo il sindacato al prossimo congresso che avverrà non appena le chiusure dettate dalla pandemia lo renderanno possibile".

Paoluzzi, classe '82, un percorso nei movimenti di lotta per la casa, responsabile nazionale della comunicazione UI, ha condotto insieme a Ragucci il gruppo di lavoro centrale di Via Cavour. Il passaggio arriva in un periodo difficile per la drammatica situazione di precarietà abitativa che gli inquilini stanno subendo a seguito della crisi economica seguita alla pandemia.

"Con la ripresa degli sfratti e dei licenziamenti", continua la nota, "a fine giugno è necessario riprendere con slancio le attività del sindacato che si è posto come controparte alle categorie di rappresentanza della proprietà alle quali ha inferto decisivi colpi, sempre però invitando al dialogo e alla proposta per uscire da questa crisi senza precedenti".

Silvia Paoluzzi ha dichiarato: "Non possiamo certo rallentare ora, abbiamo una responsabilità importante nei confronti degli inquilini. Dobbiamo stringerci con le associazioni e le altre categorie sindacali per rilanciare il dialogo con le rappresentanze istituzionali. Abbiamo di fronte il recovery fund, un'occasione unica che deve divenire una risorsa per le persone. Le nostre azioni ricadranno sulle generazioni a venire e noi dobbiamo fare la nostra parte".