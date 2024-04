Europee, gli attivisti Lgbt+ fuori dalle parlamentarie del M5S. Ma Conte può "salvarli"

Non hanno neanche fatto in tempo a festeggiare il superamento del primo turno delle "parlamentarie", la consultazione online che viene fatta dal M5S per scremare le autocandidature e scegliere chi correrà alle elezioni Europee dell'8 e 9 giugno, che subito è arrivata la doccia gelata. Fabrizio Marrazzo e Marina Zela, fondatori del Partito Gay e iscritti al Movimento dal 2022, non potranno misurarsi con l'opinione della base e vengono fermati dal regolamento. Almeno per ora.

Gli attivisti Lgbt+ fuori dalle parlamentarie del M5S

Le europarlamentarie grilline sono iniziate e stanno per vivere la seconda fase. Chi, tra coloro che si sono autocandidati per essere inseriti nelle liste dei propri collegi alle Europee, è riuscito a ottenere abbastanza preferenze online, adesso si confronterà con un secondo turno. Tra loro, tanto per fare un nome, l'ex capogruppo M5S in assemblea capitolina Giuliano Pacetti. Ce l'avevano fatta anche Marina Zela e Fabrizio Marrazzo, fondatori del Partito Gay e candidati alla Camera nel 2022 per il partito di Giuseppe Conte. Ma una parte degli attivisti pentastellati si è sollevata, con un richiamo al regolamento: "Chi milita in altri partiti non può partecipare".

Questione di regolamento

E così c'è stata l'esclusione automatica. Il giorno prima due militanti Cinquestelle del Gruppo Lgbt+ ufficiale, Kemail Paosovic e Massimiliano Gualdi, invitavano tutti a votare al secondo turno per Zela e Marrazzo "con grande gioia, perché per la prima volta il Movimento avrà l'opportunità di poter eleggere nelle istituzioni degli attivisti che lottano per i diritti in prima linea da oltre vent'anni". Il giorno dopo, invece, dietrofront. Abbiamo scherzato. Le regole sono regole e come si impedisce a pezzi da novanta come Virginia Raggi di candidarsi perché al terzo mandato, non si fa gareggiare chi è iscritto ad altri partiti. IL Gruppo Lgbt+ del M5S ha scritto un appello lunedì 22 aprile su Facebook, chiedendo al presidente Giuseppe Conte di intervenire.

Marrazzo (Partito Gay): "La palla ora sta a Conte"

La richiesta a Conte ha senso, non solo per il suo ruolo di garante del Movimento, ma perché è sua prerogativa scegliere un listino di candidati provenienti dalla società civile. Entro le 22 di oggi 22 aprile si sapranno i preferiti dalla base, a seconda di come andrà la consultazione su SkyVote. "La palla ora sta al presidente - commenta Marrazzo a RomaToday - , noi abbiamo interpretato diversamente le regole. Il nostro risultato è stato buono, siamo passati al primo turno, in tanti ci hanno chiamati con entusiasmo per la nostra partecipazione. Ora aspettiamo, c'è un appello a Conte che può prendere una decisione nei nostri confronti come già fatto in altri casi, per esempio nominando Carolina Morace".

"Chi non ci vuole è rimasto anonimo"

Marrazzo e Zela sono iscritti al M5S dal 2022, in prossimità della candidatura alle elezioni politiche del 2022, ma già dal 2013 si sono avvicinati al Movimento: "Avrei preferito che i contrari alla nostra autocandidatura - ha concluso Marrazzo - ce lo avessero detto con una telefonata, non per mezzo stampa in forma anonima. Chi ci sostiene e si è rivolto a Conte, almeno, ci ha messo la faccia".