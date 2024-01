È Fabio Ciconte il primo presidente del Consiglio del cibo di Roma. Il Consiglio si è riunito oggi nella sala Giulio Cesare in Campidoglio e ha eletto Fabio Ciconte quale presidente con 61 voti espressi da una rappresentanza di 100 componenti dei 147 complessivi prevalendo su Sara Virgilio. Gli altri due competitori, Davide Marino e Massimo Fiorio hanno ritirato le proprie candidature.

Fabio Ciconte, direttore e co-fondatore dell’Associazione ambientalista Terra!, saggista ed esperto di agricoltura e filiere alimentari, impegnato in battaglie ambientali e sociali come quella contro il caporalato, collaboratore di Geo su Rai Tre e di diverse testate, è stato uno dei principali artefici del comitato che ha costruito il percorso partecipato che ha portato all’approvazione della delibera 38 del 2021 con cui l’assemblea capitolina ha individuato gli indirizzi per attuare la food policy di Roma.

Con il voto di oggi prende il via operativamente il Consiglio del cibo di Roma Capitale che, insediatosi formalmente lo scorso 27 ottobre nel corso nella III Conferenza Agricola della città di Roma, oggi, nella cornice dell’aula Giulio Cesare in Campidoglio, ha eletto come suo primo presidente Fabio Ciconte, direttore dell’associazione ambientalista Terra!. Il Consiglio del cibo oggi è un organo istituzionale permanente che raggruppa oltre 150 realtà della società civile, del mondo della produzione, distribuzione, ristorazione e della ricerca e che collaborerà alla redazione del Piano del cibo di Roma Capitale con proprie proposte e osservazioni sul testo redatto da Roma Capitale e con il supporto dell’Ufficio tecnico per l’attuazione della Politica del Cibo di Roma Capitale. Ma il Consiglio del cibo è anche il frutto di un percorso partecipato nato dal basso, nel 2019, per spingere le istituzioni a lavorare in modo sistemico e trasversale sul tema.

“Il voto di oggi rappresenta un momento importante perché consolida il lavoro collettivo che abbiamo fatto in tutti questi anni, un lavoro iniziato dal basso e che ci ha portato a formalizzare, non senza fatiche, il Consiglio del cibo, ovvero la consulta cittadina che dovrà dare gambe alla Food policy", dichiara Fabio Ciconte, neoeletto presidente del Consiglio del cibo. "Ringrazio le tante realtà che in queste settimane hanno riposto in me la loro fiducia e assessori e consiglieri presenti per aver creduto in questo percorso. Oggi entriamo in una fase nuova. Sono convinto che il Consiglio del cibo possa svolgere un ruolo straordinario per arrivare a definire una strategia che sappia tenere insieme la complessità dei sistemi alimentari, sistemi che devono obbligatoriamente tener conto di diversi fattori: gli aspetti ambientali e sanitari, l’accesso al cibo per tutte e tutti, il rapporto città-campagna, la produzione di un cibo sano, etico di qualità e, naturalmente, le necessità produttive del settore”.

Grande soddisfazione da parte dell'assessora Sabrina Alfonsi: "Desidero esprimere una grande soddisfazione per l’elezione a primo presidente del Consiglio del cibo di Fabio Ciconte, una figura di alto profilo la cui esperienza e competenza saranno preziose per la costruzione delle politiche del cibo della città di Roma. Con questa elezione si apre una nuova fase con cui si darà nuovo impulso alle azioni necessarie a elaborare un piano del cibo che deve diventare parte integrante della programmazione urbana e rafforzare il ruolo del Consiglio come alleanza tra ricercatori, associazioni, produttori, cooperative e organizzazioni impegnate nella promozione delle filiere alimentari, nell’equo accesso al cibo di qualità per tutti, nella sostenibilità del sistema agroalimentare romano. La food policy di Roma rappresenta davvero un unicum per essere frutto di un processo partecipativo ‘dal basso’ e può costituire un modello virtuoso per il futuro dei sistemi alimentari nelle città italiane ed europee".