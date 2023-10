Caro Expo, la verità è che ai romani non piaci abbastanza Per Riyad 25 milioni per lo sponsor sulla maglia della Roma. Non saranno decisivi per ottenere la manifestazione, ma hanno mostrato la lontananza, la freddezza, la rassegnazione dell'opinione pubblica romana verso Expo

Foto instagram Riyad Season

Può uno sponsor su una maglia decidere la corsa a Expo 2030? Evidentemente la risposta è negativa: altre sono le logiche che porteranno alla scelta. Eppure il colpo inferto da Riyad con la conquista della maglia giallorossa appare di quelli importanti, quasi da ko.

Per gli arabi pubblicizzare un evento al risibile (per loro) costo di 25 milioni di euro non è stata una scelta casuale. Prendersi la maglia giallorossa ha significato dividere l'opinione pubblica italiana e romana in particolare, mostrando quanto poco importante sia per la città e per la nazione l'evento del 2030. Inoltre l'investimento ha spento, magicamente, tutte le polemiche sulla violazione dei diritti umani in Arabia, dimenticati in nome del dio denaro.



Parlando in questi giorni con qualsiasi tifoso romanista (e non solo), nessuno ha biasimato la società Roma per la scelta fatta. Anzi. In tanti hanno esultato per i 25 milioni, boccata d'ossigeno per le casse giallorosse. E l'Expo? Le risposte variano dal "chi se ne frega" al "tanto avremmo perso lo stesso" fino al "la Roma non si discute, si ama" che ci sta sempre bene. Toni e parole differenti per mostrare un'importanza percepita dell'evento prossima allo zero. Una lontananza, una freddezza, una rassegnazione dell'opinione pubblica queste sì importanti per la corsa verso Expo.

In questi mesi, in questi anni, si è insistito tanto con i rapporti internazionali, nel denunciare la natura del regime saudita, nel parlare dei soldi che arriverebbero con la manifestazione. Si è puntato su eventi glam per pochi eletti all'ombra della Grande bellezza, mostrando il lato più bello a chi veniva a visitare la città. Poco, per non dire nulla, è stato fatto per portare la città, i romani, dalla parte di Expo, per metterlo in cima alle priorità. Ovvia conseguenza è il disinteresse dell'opinione pubblica per l'esito di una contesa che in città pochi, pochissimi (per non dire nessuno) percepiscono come prioritaria, al punto da preferire uno sponsor sulla maglia alla possibilità di battere di Riyad.

La sorpresa di Gualtieri appare quella di chi non ha il polso della città e dei cittadini che governa. Di chi non si rende conto di quanto poco alla Roma, ai romanisti (ma attenzione, succederebbe lo stesso con Lazio e i laziali: solo oggi, magicamente, appaiono interessati all'esposizione universale) interessi Expo e la sua conquista. Una sorpresa che è anche segnale dell'incapacità da un lato di far percepire l'importanza dell'arrivo di Expo in città, con le sue ricadute positive per tutti; dall'altro di convincere che Roma può effettivamente farcela contro Riyad o Busan.

La Roma, come avrebbe fatto qualsiasi altra squadra e qualsiasi altro privato, ha pensato solo a cogliere al balzo un'occasione che il mercato delle sponsorizzazioni mai avrebbe offerto: l'Inter, squadra reduce da una finale Champions e prima in classifica in Italia, ha ottenuto 15 milioni dall'americana Paramount. Soldi che non sarebbero arrivati altrimenti e che, questa la sensazione, non fanno male né all'immagine della Roma e di Roma né alla corsa verso l'Expo, percepita come già segnata.

Agli arabi sono bastati 25 milioni per mostrare come a Roma, ai romanisti e anche ai romani dell'Expo non interessi poi molto. La stagione di Riyad è appena cominciata. Sui sogni Expo di Roma invece sembra essere già calato l'inverno. Il 28 novembre, giorno della decisione finale, speriamo ovviamente di essere smentiti.