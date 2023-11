Expo 2030, ecco la situazione di Roma verso il voto del 28 novembre

Il sogno era nato a novembre del 2020. In Campidoglio c’era Virginia Raggi la quale, a dispetto della sua “nomea” di sindaca contraria ai grandi eventi, aveva lanciato l’idea di una candidatura di Roma per l’Expo 203. Una proposta sposata da tutti, compresi Carlo Calenda, Enrico Michetti e Roberto Gualtieri ovvero i candidati, insieme alla pentastellata, alla carica di sindaco nel 2021. A marzo 2022 la discesa in campo ufficiale: la Città Eterna vuole l’Esposizione Universale.

Il voto per l’Expo

Dopo mesi di incontri, forum, promozioni e tanta, tanta diplomazia, siamo arrivati al rush finale. Martedì 28 novembre alle 17 si conoscerà il nome di chi tra Busan, Core del sud, Riad e Roma, diventerà la sede dell’Expo 2030. Il verdetto si ascolterà al Palais des Congrès di Issy- les-Moulineaux, vicino Parigi, sede della 173° Assemblea generale del Bie (Bureau International des Expositions). Lì i delegati delle città in gara avranno 20 minuti di tempo a testa per fare un ultimo appello per il voto.

Come funziona il voto

I delegati che possono votare sono 182. Per vincere al primo turno servono 120 preferenze. Nel caso in cui non si dovesse raggiungere il “magic number”, si effettuerà un ballottaggio con le città che hanno raccolto più voti al primo turno. Scontro finale che ci sarà nel giro di pochi minuti e sempre con voto elettronico.

La situazione

La favorita principale sembra essere Riad. Conti alla mano, la città degli Emirati Arabi conterebbe su 90 voti. Roma sarebbe ferma a 50, ancora più staccata Busan a 30. Ci sono, ovviamente, ancora molti indecisi e anche per questo la diplomazia sarà determinante fino alla fine. La vera speranza di Roma è che Riad non vinca al primo turno e puntare ad un ballottaggio dove le carte potrebbero rimescolarsi.

La Francia e Riad

Grande sponsor di Riad è la Francia, con il presidente Emmanuel Macron che non ha fatto mistero di un suo sostegno per la candidata araba. Una situazione certamente imbarazzante per un paese europeo che non rema a favore di un altro paese membro. Non solo. Roma sta facendo notare come a Riad non vengano rispettati i diritti civili, questione che mette non poco in imbarazzo i cugini transalpini, tanto che il sindaco di Parigi ha espresso il suo appoggio (morale) per Roma.

Il progetto di Roma

Il dossier presentato da Roma, dal titolo "Persone e Territori; rigenerazione, inclusione e innovazione", punta a trasformare, in particolare, Tor Vergata. Qui è prevista la realizzazione di un grandissimo “parco scolare” composto da “alberi” che aprono e chiudono i loro pannelli per catturare l’energia. Una struttura che darà energia a ben 45 famiglie romane. Progetti avveniristici che riguardano anche altre zone della città.

Il padiglione Taser, nell'area del Colosseo, sarà la porta d'ingresso dell'Expo 2030 come pensato dagli architetti Carlo Ratti e Italo Rota. Da qui partirà un percorso di 20 chilometri, che passerà per il parco dell’Appia Antica, e che collegherà i Fori con Tor Vergata. Un beneficio anche per i tanti quartieri popolari e popolosi che si affacciano sul bellissimo parco dell'Appia Antica che verranno rigenerati con progetti di riqualificazione. Altri interventi sono attesi in tutta la città che, complice anche il Giubileo 2025, potrebbe veramente cambiare fisionomia.

Visitatori attesi

Roma, di certo, è già una meta turistica tra le più ambite al mondo. Con l’Expo 2030 si attendono oltre 23 milioni di visitatori (il 55% italiani), 150 nazioni diverse partecipanti, oltre 30 organizzazioni locali e internazionali. Queste le previsioni del comitato promotore, inserite nel dossier, in vista dell'Expo 2030. Un'affluenza che, considerando chi tornerà più volte, porterà a 30 milioni di presenze, quasi il 60% delle quali dal nostro Paese. L’indotto stimato ammonterebbe a 50 miliardi di euro con 300mila nuovi posti di lavoro.