Expo 2030, chi sono e cosa ci fanno a Roma gli ispettori dell'organismo che deciderà il futuro della città

Arriveranno nella serata di lunedì 17 aprile i quattro membri del Bureau International des Expositions, delegati dell'organismo internazionale con sede a Parigi che avranno l'importante compito di valutare la capacità di Roma di ospitare l'Expo del 2030. Provenienti da Angola, Kazakistan, Perù e Svezia, insieme al segretario generale Dimistri Kerkentzes, si tratterranno fino a sabato 22.

Gli ispettori a Roma per Expo 2030

Lo scopo principale della delegazione, che avrà come quartier generale un ufficio con vista sui Mercati di Traiano, sarà verificare i contenuti e la fattibilità del dossier di oltre 600 pagine presentato dal comitato promotore il 7 settembre a Parigi. A spiegare e discutere i 21 capitoli del faldone saranno i consulenti che li hanno redatti, dal direttore tecnico Matteo Gatto al direttore della strategia, pianificazione e comunicazione Livio Vanghetti: "Si può fare" è l'estrema sintesi del concetto che, nelle 9 intense sessioni di lavoro che comporranno il confronto, dovrà uscire fuori alla fine della settimana di ispezione.

La visita a Tor Vergata il 19 aprile e lo show privato al Colosseo il 21

Tra i momenti più importanti della visita, oltre agli incontri con associazioni, ong, onlus, enti del terzo settore, aziende e istituzioni coinvolte nella corsa a Expo 2030, ci sarà la visita ispettiva a Tor Vergata, luogo dove - nelle intenzioni del comitato promotore - si racchiuderà l'anima dell'evento. Il 19 aprile nel pomeriggio l'architetto Carlo Ratti accompagnerà la delegazione, mentre nel giorno del Natale di Roma al Colosseo andrà in scena uno show pensato per i 5 membri del BIE, dal titolo "Humanlands", la campagna comunicativa del comitato promotore per la candidatura della Capitale.

La campagna "Humanlands": rigenerazione, innovazione e inclusione

Protagonisti sono una bambina in formato gigante che pianta un albero al Colosseo, una pittrice che ridipinge il Gazometro, tre ragazzi che siedono sul parco dell'Acquedotto, ovviamente sempre accompagnati dal claim "Humanlands". L' elemento centrale, infatti, è una sproporzione surreale tra le persone rappresentate e le costruzioni della città per raccontare la centralità dell’elemento umano, immaginandolo in grado di prendersi cura allo stesso tempo del proprio habitat e del paesaggio, interagendo in maniera positiva con esso. Nella campagna sono rappresentati diversi target e diversi ambienti urbani e non (il centro storico, la campagna, i quartieri più urbanizzati) così da raccontare la varietà di possibili interventi che ci aspettano in futuro e che Roma vuole esplorare con Expo 2030. Dalla rigenerazione (la bambina al Colosseo) all'innovazione (i tre ragazzi all'Acquedotto) passando per l'inclusione e l'arte (la pittrice al Gazometro), sono questi i tre macro-temi toccati dalla campagna di promozione romana.

Incontri con Mattarella e Meloni

Ovviamente i 5 giorni di sopralluogo del BIE prevedono anche incontri con le alte cariche istituzionali e quelle locali, dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella al presidente del Consiglio Giorgia Meloni, poi il governatore del Lazio Francesco Rocca e il sindaco Roberto Gualtieri, alla presenza in ogni occasione del presidente del comitato, l'ambasciatore Giampiero Massolo e dal direttore generale Giuseppe Scognamiglio.

Un'occasione da 50 miliardi di euro e 300mila posti di lavoro

Expo 2030, sull'assegnazione del quale si esprimeranno 171 Paesi il 23 novembre 2023, porterebbe a Roma un impatto economico pari a oltre 50 miliardi di euro, di cui 18 come effetto indiretto già a breve e 10 miliardi di effetto economico diretto grazie agli investimenti. Trenta milioni di visitatori previsti e circa 300.000 posti di lavoro generati grazie anche alle almeno 11.000 nuove aziende che apriranno grazie all'evento mondiale.