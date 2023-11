Expo 2030, Roma incrocia le dita. In un anno 250 missioni diplomatiche in 175 paesi

Si conclude la corsa diplomatica di Roma per Expo 2030. Meno di 24 ore e si saprà a chi toccherà il grande onore e l'enorme occasione di organizzare l'evento mondiale in agenda tra 7 anni. Una sfida difficilissima, quasi titanica: dall'altra parte ci sono i miliardi spesi dall'Arabia Saudita (circa 8 stanziati dal governo di Riyadh) e il grande entusiasmo della Corea del Sud. A Parigi, al Palais des Congrès d'Issy ci sarà il sindaco Roberto Gualtieri, accompagnato dal ministro dello sport Andrea Abodi (non Giorgia Meloni) e dalla vicepresidente della Regione Lazio Roberta Angelilli, in vece di un impegnato Francesco Rocca.

Verso il voto per Expo: i numeri di Roma

In quest'ultimo anno il lavoro del comitato promotore di Roma Expo 2030 si è dato sicuramente molto da fare. I numeri lo dimostrano: oltre 1.000 stakeholder raggiunti, che hanno contribuito alla stesura di un Dossier di 65 pagine presentato a settembre 2022 a Parigi dalla delegazione composta dal sindaco Gualtieri e dall'ambasciatore Giampiero Massolo, presidente del comitato. Più di 250 missioni all'estero, nel 95% dei Paesi iscritti al Bureau International des Expositions, ovvero 175 governi su 182. Ben 72 accordi internazionali firmati, 60 missioni di sistema organizzate con università, società civile, imprese e società civile, tre eventi organizzati per promuovere "Humanlands", il tema della candidatura romana, tra i quali quello del 21 aprile al Colosseo premiato dai Bea Awards come evento iconico a livello globale.

Chi ci appoggia, chi no, chi forse

Nonostante tutto questo gran da fare, Roma non sa ancora esattamente su quanti voti potrà contare. C'è chi dice 50, chi dice di più. Sicuramente servirà impedire ai sauditi di raggiungerne 120 al primo turno, quota che permetterebbe Mohamed Bin Salman di esultare senza ulteriori contrattempi. Il principe saudita in questi mesi ha intensificato molto l'attività diplomatica in tutto il mondo, investendo fior di petrodollari in sponsorizzazioni e accordi ovunque. I bene informati assicurano che l'Africa sarà abbastanza decisiva, data la quantità di Stati che compongono il continente. Il territorio è stato battuto con costanza dalle tre candidate, anche dalla Corea del Sud, per questo saranno gli africani con ogni probabilità ad avere il boccino in mano. Roma può contare su alcuni buoni rapporti, anche se dal comitato nessuno si sbilancia nel fare nomi: "Non esistono atti scritti, da nessuna parte - dicono - per questo possiamo solo aspettare martedì e incrociare le dita". Per ora l'Italia può essere abbastanza certa dei voti di Stati Uniti, Brasile, Germania, Slovenia, Serbia, Bosnia e Croazia, una buona parte dei governi di centro America e Caraibi. Ma non della Francia (ci appoggia la città di Parigi grazie ai rapporti tra la sindaca Anne Hidalgo e Roberto Gualtieri, non il governo) e della Grecia, entrambe promesse a Riyadh. Non si sono espresse Spagna e Portogallo.

Dal discorso di Draghi all'endorsement di Meloni

In vista del 28 novembre, ripercorriamo alcune tappe che hanno portato alla chiusura della campagna elettorale: il 28 settembre 2021 l'allora presidente del Consiglio Mario Draghi ha ufficializzato la candidatura inviando una lettera al segretario generale del BIE, Dimistri Kerkentzes. La presentazione ufficiale c'è stata il 14 dicembre successivo durante la prima assemblea generale, da remoto, con l'allora ministro Luigi Di Maio, Gualtieri, Massolo, il direttore del comitato Scognamiglio. A gennaio 2022 viene istituito il comitato di candidatura, con il presidente Giampiero Massolo e il dg Giuseppe Scognamiglio e l'avvio ufficiale della campagna di promozione. A Dubai, durante l'Expo 2020 di marzo 2022 (spostato per il Covid), l'Italia presenta la candidatura e lancia il logo. Il 7 settembre 2022 viene consegnato il Dossier di candidatura a Parigi, davanti al BIE. A fine 2022, è il 29 dicembre, la neo eletta presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, esprime pubblicamente l'appoggio alla candidatura di Roma per Expo 2030.

L'impegno della Capitale e il super evento al Colosseo

A gennaio 2023 la prima visita ispettiva del segretario Kerkentzes, tra il 23 e il 25 del mese, per constatare il coinvolgimento, il sostegno e le energie che il Governo e le istituzioni stavano impegnando per la candidatura di Roma, con incontri informali con imprese, realtà della cultura e del sociale. Ad aprile la visita ispettiva dei delegati del Bureau, quella più importante. Per un'intera settimana vengono verificati i contenuti e la fattibilità del Dossier di candidatura. Come chiusura della visita, nel giorno del Natale di Roma, il 21 aprile, evento "Humanlands" al Colosseo, uno show immersivo per raccontare la magia della Città Eterna con musica e artisti e un mapping multimediale con i droni sulla facciata dell'Anfiteatro Flavio. Il 12 ottobre un altro snodo cruciale per la possibile vittoria di Roma: conferenza tra Italia, America Latina e Caraibi, organizzato dal MAECI insieme al comitato promotore, alla presenza - fondamentale - del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Come si vota

Ora si chiudono i giochi. I 182 delegati del BIE avranno quattro tasti da premere, in forma segreta. Roma corrisponde al numero 2, l'astensione al 4. In caso di ballottaggio, ci saranno circa 15 minuti di ulteriore campagna, dove tutto potrà succedere, prima di scegliere tra le due candidate rimaste. L'obiettivo mai celato dal comitato romano è quello di arrivare al ballottaggio e giocarsi il tutto per tutto.