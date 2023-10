Sponsor saudita sulle maglie della Roma, Gualtieri in imbarazzo: "Sono sorpreso"

L'ufficializzazione dell'accordo tra As Roma e Riyad Season per una sponsorizzazione biennale da 25 milioni di euro è stata presa come uno schiaffo in faccia dall'amministrazione capitolina. Inutile sottilizzare: anche se sulle maglie giallorosse non ci sarà un invito turistico a visitare la capitale dell'Arabia Saudita, la mossa del governo di Mohammed bin Salman è stata vista come un'entrata a gamba tesa, per restare nel lessico calcistico. Mancano meno di 60 giorni al pronunciamento dei 180 membri del Bureau International des Expositions sulla sede di Expo 2030 e il principale competitor della Capitale ha giocato una carta inaspettata.

Le mani dei sauditi sullo sponsor dell'As Roma

Mentre si svolge il dibattito pubblico per lo stadio della Roma a Pietralata, con la giunta Gualtieri che si sta spendendo con dedizione affinché il progetto vada in porto superando anche la seconda e decisiva conferenza dei servizi, dopo il voto dell'assemblea capitolina sul pubblico interesse, il club giallorosso cerca fondi per rendere più sostenibile la gestione della squadra. Dall'Arabia Saudita hanno quindi visto un'occasione: la società che porta il nome della città che vuole soffiarci Expo 2030 ha qualche difficoltà economica e cerca uno sponsor. E così nasce l'idea.

Tajani a Riyad mentre viene ufficializzato l'accordo

Un'idea di cui il ministro degli Esteri e vice presidente del Consiglio, Antonio Tajani, non avrebbe minimamente discusso durante un incontro di cortesia avvenuto a luglio con la Ceo dell'As Roma, Lina Souloukou. E della quale, nel momento in cui da idea era già diventata trattativa, potrebbe essere stato avvertito solo un giorno o due prima delle firme. Un giorno o due prima di prendere l'aereo per volare proprio a Riyad e fare relazioni istituzionali con un Paese che nel 2022 ha investito 11,5 miliardi di euro in Italia. E che il 28 novembre vuole prendersi l'organizzazione di Expo 2030, per dare sempre più corpo alla "Vision 2030" che è il grande manifesto culturale del regime saudita.Tajani all'AdnKronos ha commentato laconicamente: "E' una scelta della società, di indossare quello sponsor".

Gualtieri preso in contropiede: "Non fa piacere"

In tutto questo, l'accordo da 25 milioni di euro in due anni siglato dai Friedkin con Riyad Season, evento invernale di cinque mesi che richiama circa 10 milioni di persone, ha scombussolato il Campidoglio e il comitato per la candidatura di Expo Roma 2030. Secondo quanto viene fatto trapelare da Palazzo Senatorio, il primo cittadino - che fino a mercoledì 4 ottobre era a casa con il Covid - ha appreso della trattativa solo il 3 ottobre. Quando, senza ombra di dubbio, la delegazione saudita era già arrivata a Roma per prepararsi al rito delle firme a Trigoria, sede sportiva dell'As Roma, con tanto di shooting fotografico, riprese con il drone con tutta la rosa giallorossa schierata a centrocampo e strette di mano con il tecnico Josè Mourinho e i giocatori più rappresentativi: Paulo Dubala, Romelu Lukaku e Lorenzo Pellegrini. "Non sarà certo una maglia a influenzare il voto degli ambasciatori di 180 paesi aderenti al BIE - il commento di Gualtieri - ma il fatto che il nome della principale rivale della Capitale per la sfida di Expo apparirà sulle magliette di una delle due squadre di Roma non può far piacere".

Gli arabi più veloci del comitato per Expo Roma 2030

Non fa piacere perché anche se sulle maglie non ci sarà scritto "Visit Riyad", sarà comunque uno smacco. Perché da quando la città è candidata ufficialmente, marzo 2022, non è mai stata data notizia di interlocuzioni di alcun genere con l'As Roma per promuovere il marchio della Capitale. I rapporti tra Dan Friedkin, imprenditore texano trapiantato in California, prima l'ex amministratore delegato del club Pietro Berardi e poi la nuova Ceo Lina Souloukou con Roberto Gualtieri e l'assessore all'urbanistica Maurizio Veloccia hanno avuto al centro praticamente sempre il progetto stadio a Pietralata. Ad arrivare prima e meglio sono stati gli arabi.

In Campidoglio regna ancora l'ottimismo

Arabi che secondo il Sindaco e secondo il comitato Expo Roma 2030 "temono la nostra candidatura" e quindi mettono in campo tutto ciò che hanno per non sbagliare nemmeno una mossa. Ed è moltissimo: "Questo ci fa capire quale sia il livello di risorse che hanno deciso di investire", sottolinea ancora Gualtieri. Che tira in ballo anche la vicenda di Roberto Mancini, dimessosi dalla guida tecnica della Nazionale italiana per firmare un contratto da 90 milioni di euro con la federazione calcistica saudita. "Ma noi consideriamo ancora aperta la sfida - è ottimista Gualtieri - e continueremo ad impegnarci per Expo fino alla fine". Il 10 ottobre ci sarà l'ultima riunione del Bureau a Parigi, prima del voto. Un momento chiave per le sorti della Capitale nella corsa a Expo

Raggi: "Marchio Expo Roma su maglie Roma e Lazio"

Quanto accaduto con lo sponsor saudita ha scatenato l'ex sindaca Virginia Raggi. La consigliera del M5S, presidente della commissione speciale Expo 2030, ha attaccato Gualtieri nella serata di mercoledì 4 ottobre: "Una volta tanto provi a fare il sindaco e si faccia sentire - ha detto - perché una delle due squadre della città ha chiuso un accordo con l'ente per il turismo di una città competitor per l'aggiudicazione di Expo 2030, candidatura per la quale ho lavorato da sindaca e continuo a lavorare in commissione. La società non vuole danneggiare la candidatura, ma in molti hanno giudicato la scelta inopportuna. Possibile che il Campidoglio non ne fosse a conoscenza?". E Raggi non perde occasione per rinfacciare al Sindaco la scelta di posare con Romelu Lukaku, attaccante belga ex Chelsea e Inter, poche ore dopo l'approdo nella Capitale per indossare i colori giallorossi. Approdo festeggiato da migliaia di tifosi all'aeroporto di Ciampino, con diversi danni provocati alle automobili dei dipendenti dell'aeroporto. "Mentre qualcuno devastava la macchina di una lavoratrice - punge Raggi - lui correba a farsi le foto". E infine un messaggio ai Friedkin: "Sarebbe bello se la As Roma mettesse sulle proprie magliette il logo di Roma Expo2030 - conclude - per dare un segnale di sostegno alla nostra candidatura. Potrebbe farlo anche la Lazio. Tutti i romani ne sarebbero orgogliosi".