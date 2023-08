Expo 2030, 1,8 milioni di euro per la sede del comitato promotore ma sarà pronta quando non servirà più

La giunta Gualtieri ha approvato in piena estate il progetto per ristrutturare quella che sarà la sede del comitato promotore per la candidatura di Roma a Expo 2030. Un milione e 800mila euro stanziati a bilancio per rifare pavimenti, rivestimenti, controsoffitti, infissi, impianti elettrici e termici e per sostituire l'ascensore di un palazzo di pregio con vista fontana di Trevi al civico 86 di via della Stamperia. Nulla di strano, si dirà, se non fosse per le tempistiche quanto meno bizzarre dal momento che per l'ok finale ai lavori c'è voluto più di un anno e l'iter di promozione per spingere la candidatura della Città eterna si avvia oramai al termine.

Il comitato promotore è stato costituito a fine maggio 2022 e la decisione finale del BIE (Bureau Internationale des Expositions) è attesa per il prossimo 28 novembre, quando i 179 Stati membri chiamati al voto decideranno quale città avrà la meglio. Il percorso è quasi concluso. I lavori per la sede però verranno ultimati a gennaio 2024, come riportato nella delibera di giunta votata lo scorso 9 agosto per l'approvazione del progetto in questione. Ma vediamo meglio i singoli passaggi con le date, una per una.

Più di un anno di passaggi burocratici

Proprio a maggio 2022, in concomitanza con la costituzione del su citato comitato, viene individuato l'immobile come sua sede. Servono però dei lavori di restauro. E allora tramite una delibera di giunta viene inserito nel programma triennale dei lavori pubblici allegato al bilancio 2022-2024. A settembre del 2022 la Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma del ministero della Cultura ha autorizzato l'esecuzione degli interventi previsti.

Dopodiché viene avviata la procedura negoziata per l'affidamento della progettazione e l'esecuzione dei lavori. Il contratto di appalto sottoscritto tra le parti l'8 marzo 2023 prevede che la progettazione esecutiva venga consegnata entro 60 giorni dalla data di stipulazione e il tempo utile per l'ultimazione di tutti i lavori in appalto viene fissato nel termine di giorni 180 naturali decorrenti dall'approvazione del progetto esecutivo.

Sei mesi a partire quindi dal 9 agosto, data del voto alla delibera che approva il progetto, e si arriva all'8 gennaio 2024. Quando la decisione sarà già stata presa da un mese e mezzo e, nel migliore dei casi, non ci sarà più bisogno di promuovere niente ma solo di organizzare. Sempre che Roma vinca la competizione, cosa che al momento è tutt'altro che scontata.

La corsa (non scontata) di Roma a Expo 2030

La corsa, lo ricordiamo, a oggi è a tre. Busan in Corea del Sud, Riad in Arabia Saudita e Roma per l'Italia le città che ci stanno contendendo il posto. Riyadh però viene data per favorita. Da quando Mohammed bin Salman ha preso il potere, ha iniziato una campagna di ricostruzione dell'immagine del suo paese, che passa anche per l'ottenimento di eventi mondiali e la partecipazione ai dividendi di alcune tra le più importanti multinazionali, in particolare statunitensi ed europee. Aiuta poi lo strettissimo rapporto con la Francia. Insomma, per la Capitale è una corsa in salita. Nel comitato c'è ottimismo specie per i numeri importanti che Roma potrebbe garantire sul piano turistico ma siamo di fronte a una partita tutta da giocare.