Expo 2030, "Meloni e Rocca si sono defilati". E adesso è scontro con Roma

Occhiali tirati sulla testa, smartphone in mano. Seduto, da solo, in un corridoio. È l'immagine di Roberto Gualtieri a Parigi, immortalato dal Corriere della Sera, poco dopo il nefasto esito del voto del Bureau International des Expositions, il 28 novembre. Roma quasi doppiata da Busan e lasciata lontanissima da quella che pensava fosse la principale rivale, Riyadh. E invece il Campidoglio e il comitato promotore di Giampiero Massolo avrebbero dovuto guardarsi da altri nemici: l'isolamento, la scarsità di fondi, il pessimismo. Tutti nodi che stanno arrivando al pettine in queste ore.

Expo 2030, Roma ci ha messo la faccia

Nodi che vengono "accollati" al governo di centrodestra del Paese, in parte anche a quello regionale. Il rimbrotto costante da parte di chi sostiene il Sindaco e ha creduto nella corsa a Expo 2030 è sempre lo stesso: "Ci abbiamo messo la faccia, altri no". Alessandro Onorato, assessore al turismo e ai grandi eventi, non si tira indietro: "Non è stata una figura dignitosa. Possiamo dire che è andata male - ha dichiarato - e che il Sindaco ha fatto bene a metterci la faccia fino alla fine. Forse non lo hanno fatto tutti. C'è da fare una riflessione sull'Italia e sull'Europa".

L'attacco del Pd Roma a Meloni: "Gualtieri lasciato solo"

Enzo Foschi, segretario del Pd romano, è ancor più esplicito: "L'immagine di Gualtieri lasciato da solo a Parigi parla da sola - sottolinea -. Il governo ha lasciato troppo sola la sua Capitale ad affrontare una sfida già di per sé difficilissima". A Parigi, il 28 novembre, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni non c'era. Non c'era nemmeno il vicepresidente e ministro degli Esteri Antonio Tajani. Hanno mandato il ministro dello Sport, Andrea Abodi. "La candidatura di Riyadh non era quella di una città ma di un sistema Paese - sottolinea Foschi - di fronte a quella forza d'urto è chiaro che in questa competizione l'Italia non ha saputo rispondere adeguatamente".

La "fuga" di Rocca tra Dubai e il Sant'Eugenio

L'attacco non è solo a Meloni: "Avrebbe dovuto fare di più anche Francesco Rocca". Che ha mandato la vicepresidente Roberta Angelilli. Tra l'altro l'ex presidente della Croce Rossa ad Askanews il 27 novembre, vigilia del voto a Parigi, aveva detto: "Non ci sarò, sono a Dubai per la Cop 28", cioè il vertice mondiale sul clima. Il 28 novembre, però, alle 10 di mattina il governatore era all'ospedale Sant'Eugenio, come annunciato dal suo staff la sera precedente e poi comunicato tramite i canali social ufficiali. Tra l'altro, alla Cop 28 avrebbe partecipato (anche da remoto, come previsto dall'organizzazione) in qualità di presidente dell'International Federation of the Red Cross and Red Crescent societies, l'organo internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. Insomma, Parigi è stata snobbata.

"Persi soldi, ora il governo e la Regione ci aiutino di più"

"Roma (e i romani) ha perso soldi, possibilità di riqualificare un pezzo di città e tantissimi posti di lavoro - prosegue Foschi -. Ora mi aspetto che davvero questo Governo e questa Regione comincino ad aiutare di più Roma Capitale. Nella prossima manovra finanziara del Governo invece (come per altri enti locali) sono annunciati tagli per oltre 20 milioni di euro alle casse della nostra città. Questo vuol dire un altro schiaffo ai romani e alle romane. Avremo meno servizi ai romani e meno possibilità di sostegno ai piu bisognosi. Per fortuna la Premier si vanta di venire dalla Garbatella".

Conte (M5S): "Roma patrimonio di tutti, va tutelata"

Anche il leader del M5S ha sottolineato la necessità di considerare Roma in maniera diversa, da parte dell'attuale governo: "E' un patrimonio per tutti e probabilmente anche il quadro regolatorio di tutela - ha detto - , di protezione di Roma non è sufficiente per valorizzarla appieno e questo deve essere un tema che deve riguardare tutte le forze politiche. Dobbiamo creare un regime speciale per Roma che le consenta di svolgere le funzioni di capitale d'Italia".